Albon „nem tudott elég lassan menni” ahhoz, hogy ne koptassa el azonnal a gumijait

Miamiban még hatalmas volt az öröm az istállónál Albon kilencedik helye után, Spanyolországban viszont már ezzel ellentétes kép bontakozott ki, miután a brit-thai négy bokszkiállással tudta csak teljesíteni a viadalt, és ő volt az utolsó célba érkező a 18. helyen.

Ahogyan mindenkin, úgy rajta is a magas pályahőmérséklet fogott ki, amely egyes pontokon 50 fok fölé kúszott, miközben a levegő 35-37 fokos volt. Albon „nagyon furcsának” nevezte futamát, és felfedte, hogy már a rajt előtti bemelegítő körök során is küzdött a gumikopással.

„A futamon sem változott semmi. Négyszer álltunk ki, de csinálhattunk volna ötöt vagy hatot is, akkor talán picivel gyorsabb lehettem volna. Elképesztő kopás jelentkezett, szerintem 20 km/h-val voltam lassabb mindenkinél a 3-as és 9-es kanyarban.”

Még több F1 hír: Alonso szívesen felvenné a harcot Verstappennel a Red Bullnál

„Általában nem vagyunk ilyen rosszak. Valami talán nem volt rendben az autóval. Meg kell néznünk, mert nem hiszem, hogy normális volt.” Megkérdezték tőle, hogy mennyire volt nehéz a megfelelő ablakban tartani a Pirelliket ahhoz, hogy rendesen nyomhassa a gázt.

„Annyira lassan mentem, amennyire csak tudtam, de a gumik így is elhasználódtak, ráadásul nem is kicsit. Az első köreimet 2,5-3 másodperccel lassabban teljesítettem, mint normál esetben, de még így is masszívan koptak a gumik. Már az első kör után másodperceket kezdtem veszíteni.”

„Szóval tényleg fura volt, és valami nem stimmelt most. Számítottunk arra, hogy nehéz lesz, de azt nem, hogy ennyire.” Albon kihangsúlyozta, hogy a Williams számára eddig nem okozott komoly gondot idén a gumikezelés, ahogyan a nagy hőség sem, hiszen legutóbb Miamiban remekül mentek, pedig akkor is nagyon meleg volt.

„A sebességünk igazán jó volt idén. Szerintem tényleg volt valami gond az autóval. Nem tudom, hogy törmelék volt-e vagy valami más, de mindenképpen utána kell járnunk.”

Villeneuve megérti Perez frusztráltságát