Albon a Williams újításairól: fél év lemaradásban vagyunk a topcsapatokhoz képest

Alex Albon Silverstone-ban próbálhatta ki a Williams szinte teljesen átdolgozott 2022-es autóját, azonban az esős FP1 és a vasárnapi kiesése miatt alig tudtak arról adatokat gyűjteni – a problémamentes osztrák nagydíjhétvégéjével azonban ezt nagyrészt sikerült pótolniuk.

„Az egyértelmű, hogy az autó több leszorítóerőt termel” – nyilatkozta Albon a Motorsport.com kérdésére az osztrák futam leintését követően. „Kicsit trükkösebb vezetni az autót, különösen a folyamatosan változó szél miatt, de most, hogy végre van leszorítóerőnk elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy milyen egyensúlyt lőjünk be az autón.”

„Erre itt van nekünk a szezon második fele, és végre egy jó platformról indulunk, ami ugyanakkor nem nevezhető annyira kiforrottnak, mint a topcsapatoké.”

Most, hogy a Williams is átváltott a Red Bull által használt aerodinamikai koncepcióra, ami az oldaldoboz alakján kívül elsősorban a padlólemez és a felfüggesztéselemek ideális működési tartományában különbözik a korábbi filozófiájuktól, Albon szerint meg kell próbálniuk a topcsapathoz hasonlóan megérteni a saját autójukat.

„A topcsapatok sokkal magabiztosabbak az eddig általuk végzett munka minőségével kapcsolatban, és már csak hétről hétre finomítaniuk kell a csomagot. Teljesen átdolgoztuk az autót, másik filozófiát választottunk, és még időbe telik, mire megértjük az autónkat. Olyan, mintha elölről kezdenénk a szezonunkat.”

„Ugyanez igaz az Aston Martinra is például, aki szintén hasonló utat járnak be, és még nekik is tanulniuk kell az új csomagjukról.”

