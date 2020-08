Albon a verseny után: Nem tudom, hogyan mehetnék gyorsabban…

Alexander Albon egyre nagyobb nyomás alatt lehet a Red Bull csapatánál, hiszen a thai pilóta rendre nagy különbséggel van lemaradva a világbajnoki második helyen álló csapattársától, Max Verstappentől.

A Spanyol Nagydíj sem alakult jól Albon szempontjából, aki nyolcadik lett, miközben a második helyen végző Verstappentől kört is kapott. Hamarosan pedig a Forma-1 visszatér arra a helyszínre, ahol Albon bemutatkozhatott a Red Bullal: Belgiumba.

A 2019-es Belga Nagydíjon ugyanis az akkor az energiaitalosok „A” csapatánál alulteljesítő Pierre Gasly helyét vehette át, most viszont a francia többször is nagyot tud villantani az AlphaTauri volánja mögött, és ezúttal is kilencedik lett, fél másodperccel lemaradva Albontól.

Albon Spanyol Nagydíj utáni rádióüzenete pedig meglehetősen sokatmondó volt: fogalma sincs, mi volt a probléma.

„Nem igazán tudom, mit csinálhattam volna jobban a gumikkal. Folyamatosan csúszkáltak az abroncsok minden irányba. Erre még rá kell néznünk. Egyszerűen nem tudom, hogyan mehetnék gyorsabban.” – mondta csalódottan Albon.

Amikor pedig a versenymérnöke elmondta neki, hogy Vettel végig tudta csinálni a versenyt egy bokszkiállással, Albon így válaszolt: „A mi gumijainknak már 7 kör után vége volt…”

