Albon: a Mercedes motorja is hozzájárult a maradásomhoz

Miközben a szezon korábbi részében úgy tűnt, Albon akár az érvényes szerződése ellenére is távozhat a csapattól az idény végén, és ő maga is utalgatott arra, hogy körül akar nézni a piacon, végül mégis azt a döntést hozta, hogy ismételten elkötelezi magát a Williams mellett.

Mindez pedig azt jelenti, hogy a következő nagy szabályciklust is a grove-i alakulat színeiben kezdi majd meg, ráadásul Mercedes-motorral, hiszen a két alakulat együttműködése a jövőben is folytatódni fog. Albon számára ez is meghatározó tényező volt, amikor úgy döntött, aláírja új szerződését.

„Úgy vélem, a Mercedes már többször megmutatta, hogy amikor szabálymódosításokról van szó, akkor ők általában a riválisok előtt járnak egy lépéssel. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a többi gyártó nem fog jó munkát végezni” – tisztázta a brit-thai versenyző a Total-Motorsport.com-nak.

„Ettől függetlenül úgy gondolom, ez legalább egy biztos választás. Ha megnézünk más, középmezőnybe tartozó csapatokat, akik új erőforrással fognak nekivágni a folytatásnak, biztos vagyok benne, hogy ők rengeteg pénzt fognak invesztálni abba, hogy jó legyen a kezdés.”

„Ettől függetlenül persze meglehet, hogy 2026-ban még mi is az építkezési fázisban leszünk, de én nyilván szeretnék csúcsformában lenni. Ha pedig még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, legalább akkor is ott lesz nekünk az erős hajtóegység” – zárta gondolatát Albon, még egyszer megerősítve, hogy a Mercedes motorja is fontos szerepet játszott szerződéshosszabbításában.

A Williams csapatfőnöke csak hülyét csinálna magából? Erre figyelmeztetett Steiner.