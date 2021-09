Albon: A média nagy nyomást helyezett a Forma–1-es visszatérésemre

Alexander Albon 2022-ben visszatér a Forma–1 rajtrácsára és úgy véli, hogy a média „nagyobb nyomást helyezett a Forma–1-es visszatérésére, mint bárki más”. Mivel szinte mindenki a bokszutcában arra számított, hogy a Mercedes George Russellt jelenti be Lewis Hamilton jövő évi csapattársaként, az egyetlen kérdés már csak az volt, hogy hová megy Valtteri Bottas és ki foglalja el a másik Williams-ülést.

Az Alfa Romeo hamar válaszolt a Bottas-kérdésre és aláírt a finn pilótával, akit hamar összeboronáltak előtte a Williamsszel, mint korábbi csapatával. Aztán megérkezett Albon is. A Red Bull által támogatott pilóta szerint a Williamsszel való gyors megállapodása a média nyomásának is köszönhető.

„Őszintén gondolom, hogy ti nagyobb nyomást gyakoroltatok az üggyel kapcsolatban, mint bárki más. Az én részemről még megbeszélés alatt volt a dolog és más neveket is említettek. Ezért továbbra is meggyőződtem arról, hogy van ezen kívül is lehetőségem versenyezni” – mondta a Motorsport.com kérdésére.

„Természetesen gyorsan történtek a dolgok és leginkább akkor gyorsult fel, amikor jöttek a hírek arról, hogy George a Mercedesnél, Valtteri pedig az Alfánál folytatja. Nyilvánvalóan voltak korábbi megbeszélések is Jost [Capitóval] és a Williamsszel, és igen ez csak mindezután jött létre. Sok segítséget kaptam Christan [Horner]-től és Dr. Markótól is” – folytatta.

Albon nem szeretné részletezni a Williamsszel kötött szerződését, ugyanakkor a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak is voltak fenntartásai a kezdetkor. „Őszintén szólva nem akarok túl sokat beszélni a részletekről. Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, hogy történjenek bizonyos dolgok, de nagyszerű tudni, hogy végre minden mondat végére pontot tehetünk” – zárta Albon.