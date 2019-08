Albert herceg Leclerc egyik legnagyobb rajongója

Charles Leclerc Monacóban nőtt fel, és gyerekkorától hozzászokhatott a kitüntető figyelemhez. A hercegségben odafigyelnek a részletekre, így karácsonykor Albert herceg maga ajándékoz meg minden gyereket a palotában. Ez egyébként minden monacói kissrácnak kijár, Leclerc is így ismerte meg a herceget, aki aztán végigkövette a Ferrari versenyzőjének teljes karrierjét.

"Ötéves voltam, amikor Albert herceggel először találkoztam. Elkezdte figyelni a pályámat, végül az egész karrierem végigkísérte. Ő az egyik legnagyobb szurkolóm, ki nem hagyna egy futamot sem, és mindig üzenetekkel, hívásokkal biztat" - mesélte a Corriere della Serának adott interjújában Leclerc. "Mindig is ismert engem, amióta egy karácsonyi partin találkoztunk. Itt Monacóban ugyanis az a szokás, hogy a gyerekek karácsonykor a palotába mennek és ott ajándékot kapnak a hercegtől. Végignézte, ahogy felnövök varázslatos a kapcsolatunk."

Természetesen a monacói élet nemcsak azzal jár együtt, hogy az ember együtt karácsonyozik a herceggel, a Földközi-tenger rengeteg szórakozást nyújt.

"Szenvednék, ha nem élhetnék a tengerhez közel. Megnyugtat. Imádok vitorlázni a csendben, és van merülési engedélyem is. Ez egy kicsit olyan, mint repülni. Sosem látod ugyanazt a dolgot, ezért mész vissza a víz alá" - meséli hobbijairól a monacói, aki zenélni is szeret. "Próbálkozom, még ha egyre kevesebb és kevesebb is az időm rá. Amatőr vagyok, de nagyon szórakoztat és megnyugtat."

És bizony Leclerc is szeret sorozatokat nézni, és idén már kedvence is van, a Netflixen futó nem angol nyelvű sorozat nagy népszerűségnek örvend világszerte. "A La Casa di cartát (Money Heist) nézem, a harmadik évadot két nappal a megjelenése után már ki is végeztem" - meséli a monacói, aki nemcsak azért tölt sok időt Olaszországban, mert a Ferrari pilótája, hanem mert olasz a barátnője is.

És hogy mit szeret Olaszországban? "Az ételeket és az embereket. Sosem tudnék lemondani a pizzáról. Sajnos Münchenben mondjuk nem olyan, mint Nápolyban" - ahonnan Leclerc barátnője is származik. "Imádom Nápolyt, és Maranellót is, ahol mindenkit ismerek már. És Toszkána... Olaszországban mindenhol otthon érzem magam."

