Alaposan belenyúlt a Pirelli a vasárnapi taktikába a "pimasz" gumiválasztással Russell szerint

Az esemény általában egy kiállással letudható volt, a Pirelli azonban idén egy lépéssel lágyabb gumikat, a C3-at, a C4-et és a C5-öt hozta el, hogy felrázza a stratégiai lehetőségeket. Pénteken a pilóták nagy része szemcsésedésre panaszkodott, Nico Hülkenberg pedig közölte, a C5-ös „nem a versenyre való.”

Russell szerint többé már nem egyértelmű az egy kiállás: „Szerintem idén nehezebb dolgunk lesz a versenyen a lágyabb gumikkal. Korábban könnyű egykiállásos verseny volt ez, eddig idén nem úgy tűnik. Trükkös volt, határozottan trükkös, sokaknak kellett cserélnie a szemcsésedés miatt.”

„Általában itt Melbourne-ben az időmérő szokott dönteni, de most a Pirelli pimasz volt és megváltoztak kicsit a dolgok. Múlt héten talán túl konzervatívak voltak, egy lépéssel lehettek volna lágyabbak a gumik, most így is tettek.”

Az Alpine versenyzője, Esteban Ocon egyetértett azzal, hogy a melbourne-i gumiválasztás nagyobb stratégiai változatosságot fog eredményezni: Érdekes volt ezeket a lágyabb gumikat összevetni a tavalyiakkal.”

„Szerintem ez jó lépés volt. Érdekesebb lehet így a verseny, mert itt nem nagyon kopnak a gumik, így érdekesebbek lehetnek a stratégiák általánosságban véve. Tavaly akár kerékcsere nélkül is letudhattuk volna a versenyt, ezúttal nem így lesz.”

A Pirelli főmérnöke, Simone Berra megerősítette, hogy a cég fel akarta rázni a stratégiákat Melbourne-ben: „Nyilván mi kezdettől fogva tudtuk, hogy itt komoly tényező lesz a szemcsésedés. Korábban is az volt, akkor a C2 szívósabbnak bizonyult, mint a lágyabb keverékek.”

„Változtatni akartunk azonban a stratégiák terén az eredményeken. Egyértelmű volt, hogy a C3-C2 volt akkor a legjobb stratégia, egy kiállással, mindenki ezt választotta, szóval elég unalmas volt ezzel a gumiválasztással.”

„Idén kicsit módosul a dolog. A gumikezelés sokat fog számítani, nem úgy, mint az előző években, ezt már ma, a szabadedzésen is láttuk. A csapatok gyakorlatilag nem használták a kemény keveréket, azt megtartották a versenyre, mivel az legszívósabb a szemcsésedés tekintetében. Ott akarják majd használni őket.”

Charles Leclerc mindenesetre nagyon optimista volt a szabadedzések után, a nyilatkozatát itt olvashatjátok.