Alacsony vagy kevésbé alacsony? – a dilemma, amely meghatározhatja a hétvégét

Ha nem esik az eső, akkor Spa-Francorchamps-ban az aerodinamikai hatékonyság a döntő. Az első és a harmadik szektorban nagy szükség van a végsebességre, míg a középsőben muszáj némi leszorítóerő, hiszen sok a középgyors és gyors kanyar.

A csapatok alapvetően alacsony leszorítóerős csomagot visznek Belgiumba, ami a különböző első és hátsó szárnyakból is jól látszott már pénteken. Ettől függetlenül a tíz csapat esetében szinte nem volt két egyforma megoldás, mivel mindenkinek kicsikét másképp működik az autója és másféle beállítások mellett lehet belőle kihozni a legjobb teljesítményt.

A szokásos problémát azonban még tovább bonyolíthatja az eső, ahol egyértelműen a magasabb leszorítóerő jelenti a kulcstényezőt, az aerohatékonyság pedig többnyire háttérbe szorul, mivel nem érnek el akkora csúcssebességeket a padlógázas részeken, mint normál pályaviszonyok mellett.

Egy olyan versenyző, aki vélhetően a mezőny elejében lesz a hétvége folyamán, nem áldozhatja be teljesen a kvalifikációt, hiszen azzal csak a saját életét nehezítené meg vasárnapra, de nem is tehet fel mindent egy lapra szombaton, mert akkor a futamon kerülne bajba, ha változik az időjárás.

A parc fermé szabályok mellett pedig már nem sok mindent lehet tenni a beállítások terén, hiába vannak bizonyos engedmények, ha mondjuk nagy csapadék érkezne. Bár az első szárnyelemek dőlésszögét lehet állítani, de aki nagyot akar módosítani egyik napról a másikra, annak az esetleges büntetéssel is szembe kell néznie.

A szabályok ugyanis kimondják, mely alkatrészeken lehet büntetlenül módosítani, a szárnyelemek specifikációjának megváltoztatása viszont automatikus bokszutcai rajtot von maga után.

Mivel vasárnapra egyelőre nem jósolnak esőt, ezért butaságnak tűnik mindent feltenni a nagyobb leszorítóerős időmérős beállításra, hiszen a futamon így könnyű célpont lehet az emberből, ha nem elég gyors az egyenesekben, ahogyan ezt tavaly például a McLarenek esetében is láthattuk.

A szárnyak mellett a felfüggesztésre is igazak a fentebb említett megállapítások. Esőben a gumihőmérséklet generálása kulcsfontosságú, de egy száraz versenyen az ember csak azt kockáztatja, hogy túlhevíti az abroncsokat és rosszabb stratégiára kényszerül.

A lényeg tehát a legjobb kompromisszum megtalálása. Spa mindig is erről szólt az eltérő szektorok miatt, ha pedig még az időjárás is változékony, akkor pedig különösen igaz mindez. A pontokat viszont vasárnap osztják, így aki úgy érzi, hátrébbról is meg tudja oldani, annak érdemesebb a versenyre koncentrálnia.

Egy versenyző esetében biztosan ez lesz a hozzáállás: ő Juki Cunoda, aki garantáltan a mezőny végéről fog indulni a különböző motorkomponensek cseréje miatt. Annak fényében, hogy egy alakulat hova várja magát a hétvégén, a beállítás tükrözhet kalkulált kockázatvállalást, de teljes rizikózást is.

És mi van akkor, ha nem esik? Nos, akkor az eddig vázolt elmélkedés szinte semmissé válik, a csapatok pedig boldogok lesznek. A szurkolók viszont mindenképpen jobban örülnének némi drámának és változó körülményeknek, hiszen akkor mutatkozik meg igazán, ki mit tud.

Az F1.com eközben megpróbálta megjósolni, milyen erősorrendre számíthatunk az időmérőn és a futamon.