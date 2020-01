Aki lelép, azelőtt bezárul az ajtó a Red Bullnál

A Red Bull Racing nagyon komoly utánpótlásrendszert hozott létre, amelybe a világ minden tájáról válogatnak tehetségeket. A fiataloknak alacsonyabb kategóriákban adnak lehetőséget a bizonyításra, a cél pedig természetesen a Forma-1.

Az osztrákok rengeteg tehetséget fedeztek fel, és jelenleg is fiatalok szerepelnek az F1-es csapatban. A juniorokkal kapcsolatos döntésekben döntő szava van Helmut Marko főtanácsadónak, aki a legújabb nemzedéket figyelve nem aggódik.

"Van néhány nagyon jó srácunk, az egyikük Yuki Tsunoda, aki a legkedvesebb mind közül, a maga 158 centijével" - kezdte a 19 éves japán dicséretét Marko, aki nem tagadja, hogy utóbbi adat alapvetően megkülönbözteti Tsunodát a többiektől. "Nem tökéletes, mert miatta változtatni kell a pedálokon, különben nem érné el őket."

Yuki Tsunoda, Carlin Fotó készítője: FIA Formula 2

"Tsunoda a Formula 2-ben fog versenyezni, és az várjuk tőle, hogy az első négyben végezzen. Akkor szerezne néhány elengedhetetlen pontot is. Hihetetlen versenyereje van, ezt már a Formula 3-ban is bizonyította, ahol megcsinált olyan manővereket, amelyekről azt hittük, nem lehetségesek. De versenyről versenyre megcsinálta" - mondta Tsonuda kapcsán Marko, aki azonban nem tagadja, hogy a japánnak vannak gyengeségei.

"Az időmérős teljesítménye egyértelműen gyenge, de ezen dolgoznak majd" - mondta Marko, aki kitért a többi tehetségre is. "Ott van Yuri Vips, aki harmadik lett a Formula 3-ban, de nem volt szerencséje. Most ő a SuperFormula sorozatban fog versenyezni Japánban. Mindig a legjobb négyben volt a teszteken, és egyszer a leggyorsabb is volt. Ez nagyon ígéretes."

"És van egy nagyon erős norvég versenyzőnk, Dennis Hauger, aki azt hiszem 13 vagy 14 futamot nyert meg a Formula 4-ben, és aki Liam Lawsonnal együtt versenyezhetett a Formula 3-ban" - mondta a főtanácsadó, aki kitért az amerikai tehetségekre is, valamint az ausztrál Mick Doohan motorversenyző fiára, Jack Doohanre is.

Ugyanakkor természetesen a legtöbben nem jutnak el az F1-be, vagy nem tudják megvetni a lábukat a királykategóriában. Ám van az expilótáknak még visszaút a Red Bull F1-es csapatába?

"Ez a téma le van zárva. Más irányban kezdtek karrierbe, más kategóriában. Jean-Eric Vergne a Formula E bajnoka, ami teljesen más elvárásokat támaszt, mint az F1. Ha visszajönne, többé-kevésbé újoncnak számítana. Egy évbe telne míg megszokná a Pirelli gumijait" - vélekedett Marko.

"De nem aggódunk, mert ahogy mondtam, sok a tehetséges versenyző a pályán, akik jó pénzt keresnek, és a hobbijukat professzióvá alakították. És ez nagyszerű" - mondta az osztrák.

Yuki Tsunoda, Hitech Grand Prix Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

"Kezdetben ez az egész csak patronálás volt, mert Mateschitz (a Red Bull tulajdonosa) megértette, hogy mennyire drága ez a műfaj. De hirtelen lett két forma-1-es csapatunk, és rájöttünk, hogy már nem elég, ha valaki relatív sikeres" - magyarázta tovább Marko.

"Most már meg kell benne legyen a potenciál egy nagydíj megnyerésére. És ezért vált a kiválasztás komolyabbá. Nem nagyon értem az emiatt kapott kritikákat. Ezeket a versenyzőket szezonokon át támogatjuk, enélkül sosem kerülnének ilyen helyzetbe" - mondta Marko.

"És ez már nem is elég a Forma-1-hez. Már más sztenderdek is számítanak. És hogy hány versenyző nyert F1-es futamot? Vettel, Ricciardo, Max. Azt meg sem tudom mondani, hányan állhattak a dobogón. Mindenesetre egyetlen másik utánpótlásprogram sem ért el olyan sikereket, mint mi" - mondta Marko.

