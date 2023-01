Akár Lewis Hamilton is megkaphatja az első legyártott Mercedes-AMG One-t

Az ON1-es rendszámmal legurult a Mercedes coventryi gyártósoráról az első AMG-One. Öt és fél évvel azután, hogy a Frankfurti Autószalonon még tanulmányként bemutatták, a 275 hiperautó egyikét átveheti tulajdonosa.

Ez a tulajdonos akár Lewis Hamilton is lehet, a Forma-1-es pilóta ugyanis kulcsszereppel bírt az 1050 lóerő feletti tűzgolyó fejlesztésekor. Amellett, hogy folyamatosan pályákon hajtott vele, a FormulaPassion információi szerint a hétszeres világbajnok neve a vásárlók listáján is feltűnik.

A listán más nagy nevek is szerepelnek, mint Nico Rosberg és David Coulthard, de nem csak az autóversenyzők tetszését nyerte el a modell, a színész Mark Wahlberg, a román teniszlegenda Ion Tiriac és az Egyesült Államok egyik legsikeresebb ingatlanfejlesztője, Manny Khoshbin is beruházott egyre, sőt, azt rebesgetik, Hamilton egy másodikat is vásárolhat édesapjának.

A Mercedes hivatalos közleményt nem, de az első példányról pár fotót közzétett a közösségi médiában, ezen látható, hogy a fekete modellen a Forma-1-es autóról ismert világoszöld betétek, vörös elemek és egy fehér AMG-felirat is látható.

A hibrid fejlesztése a Hamilton által 2016-ban vezetett W07-et vette alapul (amivel aztán Rosberg lett világbajnok). A középre szerelt 1,6-literes V6-os, mely magában 566 lóerőt teljesít, a versenyautóból lett átvéve és négy villanymotor (egy a turbóba építve, egy a főtengelyen és kettő az első kerekeknél) segíti ki, így összesen 1063 lóerőt tud generálni.

Ez annyit jelent, hogy a hiperautó álló helyzetből mindössze 2,9 másodperc alatt képes százra gyorsulni, végsebessége pedig 352 km/h és pusztán az elektromos energiára támaszkodva képes 18 km-t megtenni. A 275 legyártásra kerülő darabból egyet több mint hárommillió euróért, azaz egymilliárd forint feletti összegért lehetett megvenni – természetesen már mind gazdára talált.