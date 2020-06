Akár Kína is két futamot rendezhet a Forma-1-ben a 2020-as szezonban

A Forma-1 ezen a héten adta ki a 2020-as F1-es naptár átalakított verziójának első felét, ami összesen 8 futamot tartalmaz. Köztük ott van a 2027-ig szerződést hosszabbított Hungaroring is. A Red Bull Ring és Silverstone két futamot rendezne, de nem kizárt, hogy más helyszínek is megkapják erre a lehetőséget. Adott esetben a Magyar Nagydíj szervezői is nyitottak lennének erre az opcióra, és októberig a jobb időjárás miatt erre adott lehetne a lehetőség.

Még több F1 hír: Mercedes: Vettel és Hamilton elég profi ahhoz, hogy megfelelően tudjanak együtt dolgozni

A hírek szerint Monzában is téma a dupla futam, de lehetséges, hogy azt inkább pályák között osztják fel Mugellóval vagy Imolával. Még mindig sok a kérdőjel, és a terv az, hogy a következő hetekben újabb dátumokat és helyszíneket erősítsenek meg. A tartalékpályák között szerepelhet még Hockenheim is, a korábbi Német Nagydíj pályája.

A The Race közben megtudta, hogy Kína csatlakozott Bahreinhez, Abu Dhabihoz és Szocsihoz, vagyis azon jelöltekhez, akik dupla nagydíjat tarthatnak, mivel az F1 tartani szeretné a minimum 15 futamot. Ha ez sikerülne, akkor a televíziós szerződések érintetlenek maradnának, így a bevétel is fix lenne.

Nyilvánvalóan azok a helyszínek, melyek érintettek ebben, engedményt kaphatnak a második nagydíjra. Az F1-nek több terve is van, mert közel sem biztos, hogy idén lesz futam Bakuban és Szingapúrban. A 14 napos kötelező karantén pedig újabb problémákat okozhat.

Szocsi egy logikus helyettes lehetne Baku szempontjából, és az oroszok már megerősítették, hogy készek lehetnek dupla nagydíjat rendezni idén a Forma-1-ben. A Liberty Media reméli, hogy Vietnam nem lép a hollandok útjára, akik inkább megvárják 2021-et, hogy közönséggel térjenek vissza, tehát Monacóhoz és Franciaországhoz hasonlóan idén biztosan nem fogadják a mezőnyt.

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Hanoi novemberben tarthat futamot, és lehetséges, hogy csak helyi nézők előtt. Mint azt fentebb hangsúlyoztuk, rengeteg a kérdőjel, ami Mexikót és Brazíliát is érinti a világjárvány miatt, bár a szervezők elkötelezettek a nagydíj mellett. Ha azonban a braziloknál nem javul a jelenlegi súlyos vírushelyzet, kétséges, hogy a Forma-1 elutazna a helyszínre.

Japánban is felfüggesztették a jegyváráslást, amit még mindig nem indítottak újra. Azzal, hogy a MotoGP Japán Nagydíjának nemet mondtak, egyfajta üzenet is lehet az F1 számára, de nem kizárt, hogy ettől még lesz futam, és nézőkkel, amiről már korábban is beszéltek a szervezők,.

A jelenlegi körülmények mellett Austinban sem lehetne megtartani a versenyt nézők előtt, ráadásul az országon belül más problémák is vannak. Az amerikai pálya nagyban függ a kormányzati támogatásoktól, így közel sem mindegy, hogy mi fog történni.

A Liberty Media segíthet azzal, hogy lemond a verseny rendezéséért járó díjról, és további kompenzációkat kínál fel a futam futtatásának költségeihez, ha ez döntő jelentőséggel bírna Austin jövőjének szempontjából. Az F1 nem engedheti meg magának, hogy Amerika kikerüljön a körből, miközben arra törekednek, hogy USA több nagydíjjal utammal vegyen részt a bajnokságban.

Ajánlott videó: