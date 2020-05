Akár centiken múlhatott Alonso 2012-es címe Vettel ellen: íme a videó

A 2012-es F1-es világbajnokság is nagyon emlékezetes marad, mert 2010-hez hasonlóan az utolsó futamon dőlt el a cím sorsa. Hatalmas versenyeket, és csatákat láthattunk, miközben Sebastian Vettel és Fernando Alonso küzdött a trófeáért.

Akkoriban Vettel is kétszeres világbajnok volt, és egy visszavágót kaptunk Alonso részéről, aki 2010-ben drámai körülmények között, szintén az utolsó versenyen vesztette el a bajnokságot, Abu Dhabiban.

A 2012-es évadzáró Brazíliában volt, és minden adott volt ahhoz, hogy valami nagyon emlékezetest lássunk: rengeteg néző, trükkös időjárás, egy furcsa rajtrács, és a drámai első kör, ami alapjaiban írta át a forgatókönyveket.

Több videót is közölhettünk arról a bizonyos hétvégéről, és a rajtot követő pillanatokról, de a Forma-1 szerkesztői most egy olyan csomagot állítottak össze a rajongóknak, amit ebben a formában még nem láthattak.

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Számtalan exkluzív onboardos felvételt tartalmaz a videó, benne többek között azzal a jelenettel, amikor Kimi Räikkönen gyakorlatilag centikkel kerüli el az ütközést Vettel mögött. A Lotus F1 Team finn versenyzője a szezon egyik legnagyobb mentését mutatta be, mert máskülönben, ha ott belerohan a későbbi csapattársába, talán mindennek vége a bajnoki álmokat tekintve a német részéről.

A sors furcsa fintora, hogy pár pillanattal később Vettel így is kapott a egy ütést, és a Red Bull meg is forgott, de a csodával határos módon versenyben maradt, és a mezőny végéről képes volt felzárkózni, ami címet ért számára. Seb nem adta fel, mentálisan erős, koncentrált maradt, és hatalmasat ment.

Ez is egy remek példa arra, hogy akár centiken is múlhat egy cím, mert máskülönben Alonso ledolgozhatta volna a hátrányát, de így is csak pár ponttal kapott ki. A többi pedig már történelem, és Vettel háromszoros világbajnok lett abban az évben.

Az exkluzív videós csomag eléréséhez kattintsatok erre a linkre. Egy összeállítás, amit nem szabad kihagyni egy F1-es rajongó számára. Megannyi érdekes, és látványos felvételt sűrítettek bele abba a több mint 17 percbe.

Ajánlott videó: