Akár 1 másodperccel is gyorsabb lehet a 2023-as Ferrari az F1-75-höz képest?

Hamarosan véget ér a téli uborkaszezon, a Red Bull bemutatójára már három hetet sem kell várnunk, a pletykaözön pedig szokásos módon beindult a Ferrari következő évi autójával kapcsolatban.

A 675-ös kódnéven futó projekttől az F1-75 erős alapjai miatt kiváló teljesítményt vár az olasz szaksajtó és a tifosi is, a csapat körüli optimizmust pedig szemenként el is hintik a Scuderia munkatársai a legkisebb információmorzsára is lecsapó olasz sajtónak.

Azután, hogy a La Gazzetta dello Sport értesülései szerint a megbízhatósági fejlesztések után akár 30 lóerővel is nőhet a 066/7-es erőforrás teljesítménye, most a Formu1a.uno tett közzé jelentést a Ferrari fejlesztési eredményeivel kapcsolatban.

A Formu1a.uno értesülései szerint a szimulátorban kapott adatok alapján akár 1 másodperccel is gyorsabb lehet a 2023-as Ferrari az F1-75-nél. Amennyiben a Ferrari várható teljesítményével kapcsolatos összes pletyka beigazolódik, valóban a világbajnoki címre esélyes autója lehet Charles Leclerc-nek és Carlos Sainznak.

Mirco Bartolozzi, az F1 Data Analysis blog írója szerint azonban nem elképzelhetetlen, hogy valóban 1 másodpercet gyorsuljon majd a Ferrari – az év eleji, futamgyőztes formájuk helyett az év végi, 39-es technikai direktíva és letekert motor körüli állapotukhoz képest.

Az olasz mérnök elemzése szerint amennyiben a padlólemezeket érintő szabályváltozásokat, az erősebb motort és a könnyebb karosszériát is belevesszük a képletbe (utóbbi kettő területeken minden csapat előrelépéseket fog elérni 2022-höz képes), akkor „csak” 0,570 másodpercet kell találnia az aerodinamikai, illetve a felfüggesztéssel kapcsolatos fejlesztésekkel a Ferrarinak, amire a Forma-1-es élcsapatok képesek lehetnek egy több mint 6 hónapos fejlesztési időszak után.