Aitken nagyon „sajnálja” Russellt, de a kerékcseréjét nem ő szúrta el

Aitken hibája volt az, amely ironikus módon a Mercedes bokszutcai kavarodásához vezetett, hiszen a fiatal brit elveszítette autójának első szárnyát azok után, hogy nekiütközött a gumifalnak az utolsó kanyarból kijövet, emiatt pedig beküldték a Safety Cart.

A csillagosok kiállása végül katasztrofálisra sikeredett, mivel rossz gumik kerültek fel Russell W11-esére, majd Bottas is komolyan beragadt. Russellnek ráadásul később volt még egy lassú defektje is, amely miatt a 22 éves pilóta csak a kilencedik helyet tudta megszerezni, holott akár nyerhetett is volna.

„Nagyon sajnálom George-ot versenytársként és barátként is. Természetesen ez egy hatalmas lehetőség volt számára, emiatt szerencsétlen, hogy így alakultak a dolgok” – mondta Aitken, aki azonban tehát nem érez bűntudatot a kialakult helyzet miatt.

„Nem, nem érzem magam felelősnek miatta semmilyen formában. Ez versenyzés, az ilyesmi előfordul. Láncreakció volt az egész. A Mercedes nyilván most hibázott, ez pedig rosszul jött ki neki, de ez van, és biztos vagyok, hogy nekem is lesznek majd ilyen pillanataim.”

Aitken F1-es debütálása egyébként jól ment egészen a hibájáig, hiszen nagyrészt tartani tudta Nicholas Latifi tempóját az időmérőtől kezdve. Hibáját végül annak tudta be, hogy túlságosan is nyomta, mivel azt érezte, hogy talán még pontszerzés is lehet belőle.

„Az első pár kör inkább arról szólt, hogy hozzászoktam a mezőnyhöz. Az edzések során vezettem kicsit forgalomban, de nehéz volt belejönni a káosz miatt. Kimivel csatáztam, aztán sikerült is megelőznöm és elhúznom tőle, ami jó volt.”

„A tempó jónak tűnt, hasonló időket mentem, mint az előttem lévők. Kicsit közeledtem is hozzájuk. Úgy éreztem, hogy mutatkozik némi esély, főleg az első körös kiesések miatt. Utána viszont túlerőltettem, kockáztattam azzal, hogy a gázon maradtam a porban, és ennek meg is lett az eredménye. Ezért elnézést kérek a teljes csapattól.”

Aitken most szintén azt várja, hogy mi fog történni Hamiltonnal. Amennyiben a hétszeres bajnok Abu Dhabiban sem tud indulni, akkor ő versenyezhet majd minden bizonnyal ismét a Williamsnél.

