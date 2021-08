Ahová a Schumacher család mindig visszavágyik

Michael Schumacher 1991-ben a legendás belga pályán mutatkozott be egy Jordan volánja mögött a Forma-1-ben, majd egy évre rá, itt szerezte első futamgyőzelmét is. Legutolsó, hetedik világbajnoki címét is Spa-Francorchamps-ban biztosította be 2004-ben.

Mick a F1-es paddockban először 2017-ben tűnt fel igazán, mikor édesapja 1994-es Benetton B194-ét vezethette a legendás pályán, a futamot megelőzően.

„Nagyszerű érzés volt 2017-ben apám autóját vezetni” – idézi Schumacher nosztalgikus visszaemlékezését a Motorsportweek.

„Most azonban, négy évvel később már én is a F1-ben versenyzek. Harminc évvel azután, hogy apám elkezdte pályafutását a királykategóriában.”

„A családunknak és nekem is különleges érzés ide visszatérni. Boldog vagyok, hogy itt lehetek és versenyezhetek ezen a fantasztikus pályán.”

„Bármilyen körülményekről is legyen szó, Spa a kedvencem. Elképesztő itt a volán mögé ülni.”

„Itt voltam tavaly és az azt megelőző években is. Nyilvánvalóan nem lesz könnyű idén sem. Az egyik legtöbb kihívást rejtő pálya – nagyon hosszú, hatalmas szintkülönbségekkel. Nem beszélve a történelméről. A legkülönlegesebb hétvége az összes közül, alig várom, hogy elkezdődjön.”

Schumacher tavaly, F2-es bajnoki évében két dobogót szerzett Spában, azt megelőzően pedig futamgyőzelmet is aratott F3-as pályafutása során.

„Ez volt az első győzelmem az F3-ban, 2018-ban. Sőt, a pole-ból is indulhattam, amire szintén nem volt még példa abban az évben.”

„Szóval, nagyon jó emlékek fűznek engem is ide, ahogy az egész családomat az édesapám révén. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és remélem, elő tudunk valami újat húzni a kalapból, amitől versenyképesek is leszünk!” zárta gondolatait a hétszeres világbajnok fia.

Mick Schumacher, Jordan 191 and Karun Chandhok 1 / 4 Fotót készítette: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 2 / 4 Fotót készítette: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 3 / 4 Fotót készítette: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 4 / 4 Fotót készítette: Haas F1 Team

Schumacher a Sky Sports jóvoltából a Brit Nagydíjat követően pályára vihette a Jordan 191-et, amellyel Michael bemutatkozott a Forma-1-ben, a különleges eseményről készült kisfilmet pedig ezen a hétvégén fogják levetíteni az angol csatorna Forma-1-es közvetítésének keretein belül.