Agyelszívás folyamatban – újabb kulcsembert csent el az Aston a Red Bulltól

Alig egy héttel azok után, hogy az Aston Martin bejelentette, leigazolták Dan Fallowst a Red Bulltól, aki új technikai igazgatóként kezdi majd meg a munkát, miután a jelenlegi szerződése kifut, most arról adtak hírt, hogy Alessi is hozzájuk szerződött.

Alessi azonban már a mai nappal munkába állhat, és a feladatai közé tartozik majd a csapat aerodinamikai részlegének vezetése és menedzselése. Az Aston csapatvezetője, Otmar Szafnauer így fogalmazott: „Két hete jelentettük be Luca Furbatto leigazolását új mérnökigazgatónak, és nemsokára majd ő is munkába állhat.”

„Emellett Dan Fallows érkezéséről is hírt adtunk nemrég. A mai napon Andrew Alessi is csatlakozik lenyűgöző vezető technikai és mérnöki igazolásainkhoz. Remek csapatunk van, és ez mindig is így volt.”

„Idén már többször is mondtuk, hogy mi mindig is a súlycsoportunk felett harcoltunk, most azonban már megvannak az embereink arra, hogy még keményebb kihívói legyünk a legjobb csapatoknak. Az új embereink, mint Luca, Dan és most Andrew is azt bizonyítják, hogy egy olyan technikai és mérnöki csapat épül nálunk, akikkel megvalósíthatjuk az álmainkat.”

Alessi eközben arról beszélt, hogy azért hagyta el a Red Bullt és csatlakozott az Aston Martinhoz, mert hiszi, hogy a silverstone-i bázisú alakulat elkezdte lerakni a sikeresség alapjait. „Mint mindenki az F1-ben és körülötte, úgy én is láttam, hogy milyen egyértelmű ambíciói vannak a csapatnak, amelyhez csatlakozom.”

„Lawrence Stroll vezeti őket, és már várom, hogy Otmar Szafnauerrel dolgozhassak együtt, valamint az igazán hozzáértő technikai és mérnöki gárda vezető tagjaival. Ez egy tökéletes alkalom, hogy egy gyorsan növekvő istállóhoz csatlakozzam, és készen állok egyből beleugrani a munkába.”

