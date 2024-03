Agresszív gumiválasztással készült a Pirelli Melbourne-re

A C5-ös keveréket idén eddig csak a bahreini előszezoni teszten láthattuk, de ott jóformán senki sem használta azt, hiszen ott nem a leggyorsabb körökön volt még a hangsúly, és az aszfalt is rendkívül gumigyilkos volt. Most hétvégén viszont már mindenki kénytelen lesz a legtöbbet kihozni belőle, ha minél jobb helyezést akar elérni.

A Pirelli döntése annyiban tér el a tavalyitól, hogy most egyet lágyított a kiosztáson: miközben 2023-ban a C2-es, C3-as és C4-es keverék volt a porondon, addig idén a C3-as, C4-es és C5-ös lesz. Tavaly minden bizonnyal az Albert Park-i aszfaltcsík jelentősebb átalakítása is hozzájárult ahhoz, hogy az olasz cég némileg konzervatívabb volt, most viszont már az adatokkal felvértezve nyugodtabban választhatták a lágyabb kiosztást.

Mivel Melbourne-ben egy félig utcai pályáról beszélünk, ahol sok helyen közel vannak a betonfalak, így szükség is lesz a C5-ös által nyújtott extra tapadásra. Érdekesség egyébként, hogy nem az idei lesz az első év, amikor a leglágyabb abroncs is bevetésre kerül, hiszen 2022-ben a Pirelli érdekes módon a C5-ös mellett a C3-ast és a C2-est vitte a helyszínre, miközben a C4-es lépcsőfokot kihagyta.

A puhább kiosztást eközben az is indokolja, hogy a pálya egyáltalán nem koptatja annyira a gumikat, és tavaly is láthattuk, hogy számos pilóta tudott akár közel 50 kört futni a legkeményebb keveréken, ami nem tett túl jót a taktikai sokszínűségnek. A lágyabb gumik azonban talán változtathatnak ezen.

A helyzet tehát így fest Ausztráliára. Először láthatjuk majd élesben a C5-ös keveréket, és kíváncsian várhatjuk, mennyit változik a hétvége képe a tavalyihoz viszonyítva, és itt nemcsak a stratégiákról, de az erőviszonyokról is beszélhetünk. Vajon bárki kihívója tud lenni a Red Bullnak?

Na de mikor is láthatjuk majd bevetésen a leglágyabb gumikeveréket? Mutatjuk az Ausztrál Nagydíj kicsit sem baráti programját.