Aggódhatnak a Ferrarinál, olyan alkatrész romlott el Leclerc autójában, ami évek óta nem

A monacói pilóta szezonbeli hatodik pole pozícióját szerezte meg Azerbajdzsánban, azonban ismét pont nélkül kellett távoznia, mivel a futam 20. körében a Ferrari erőforrása nemes egyszerűséggel elfüstölt.

Az erőforrás kedd reggel megérkezett a maranellói bázisra, ahol szétszerelték és elkezdték felderíteni a probléma forrását. A vizsgálatok alapján a szerelők megállapították, a hengerfejben hibásodott meg egy alkatrész, ami a fejlesztés során soha nem volt problémás.

A következő, Kanadai Nagydíjon a monacói egy teljesen új erőforrással vág neki, amit még büntetés nélkül használhat, miközben az egyes számú egység kompresszoros rendszerét használhatja, amit Monacóban is használt.

Az olaszoknál viszont nagy feszültség, mert a kiszivárgott pletykák szerint egy olyan alkatrész sérült meg, amely évek óta nem okozott problémát és így nem is volt veszélyeztetett, ráadásul ezt nem is a Ferrarinál gyártják, hanem egy külső helyszínen.

A Forma-1-es versenyzők a szezon során három erőforrást használhatnak büntetés nélkül, így Leclerc-t egyre inkább fenyegeti ennek réme, azonban elméletileg Montréalban nem kell aggódnia a megbízhatósági problémák miatt.

Carlos Sainz autója körül sokkal kevesebb a rejtély, a spanyol versenyző a futam 9. körében egy hidraulikus meghibásodás miatt kényszerült feladni a futamot, bár a kormánykerék kijelzőjén megjelent "brake by wire" felirat a fékekkel kapcsolatos problémára utalt.

A mérnökök egyébként vizsgálják a Haas és az Alfa Romeo által is használt 066/7-es motorokat is, amelyek mindkét említett alakulatnál okoztak megbízhatósági problémákat az elmúlt hetekben. A gyanú szerint a tesztelés során csúszhatott hiba a számításokba, ezért most mihamarabb igyekeznek kiköszörülni a csorbát.

