Aggasztónak tartja Giovinazzi elszabadult kerekét az FIA

Antonio Giovinazzi autójának egyik hátsó kereke kontrollálatlanul gurult a pályán a Belga Nagydíjon, miután az levált a falba csapódó Alfa Romeoról.

Az elszabadult kerék egyenesen a pálya közepén, a forgalommal szemben haladt. A közvetlenül az események után érkező George Russellnek esélye sem volt arra, hogy Williamsével kikerülje a felé mozgó tárgyat.

Az autóról leváló kerekek problémája ellen az FIA először 1999-ben tett intézkedéseket, amikor láncok használatával tették kötelezővé a kerekek rögzítését az autókhoz. A megoldást 2004-ben korszerűsítették először, és nem utoljára. Az intézkedések eredményeként az elmúlt években a sportban csak elvétve láthattunk elszabaduló kereket.

Tyre of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, after a collision with the barrier

„Igen, az eset problémát jelent.” – ismerte el Masi a balesetről. „Egyelőre nem tudjuk biztosan megmondani, miért vált le a kerék. Amint az autót visszaszállították, mérnökeink egyből elkezdték a vizsgálatot. Minden felvétel a rendelkezésünkre áll. Az FIA technikai és biztonsági részlegei közösen együttműködve kutatják az okokat.”

„Korai lenne még következtetéseket levonni. Egy ilyen balesetnél meg kell vizsgálnunk minden rendelkezésre álló adatot, és a megfelelő embereknek a megfelelő információkat kell biztosítani a balesettel és a körülményekkel kapcsolatban.”

„Vaktában hozott intézkedések helyett tényekre alapozott, megfontolt döntésre van szükség. Ha szükségesnek ítéljük meg, változtatunk a biztonsági előírásokon.” – intett türelemre Masi.

George Russell elismerte, „elég ijesztő” volt a szembe jövő kerék látványa.

„Láttam, ahogy Antonio a falba csapódik. Ekkor volt egy másodpercem arra, hogy eldöntsem, melyik irányba mozduljak. Láttam, ahogy az ütközés után a pálya jobb oldalán áll meg, ezért balra húzódtam.”

„Azután azt hiszem, az egyik hátsó kereke átpattant az autója felett, majd tovább gurult az én autóm irányába. Az egész a másodperc töredéke alatt zajlott. Ijesztő látvány volt, ahogy az a hatalmas kerék a levegőbe emelkedik, és nem tudtuk, merre tart. Örülök, hogy itt van a halo.”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 collides with the barrier and his loose tyre hits the car of George Russell, Williams FW43

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images