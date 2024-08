„Aggasztó, elvesztette a karakterét” – az F1-es versenyzők csalódottak Monza átalakulása miatt

Bár a hétvége során a pálya újraaszfaltozása lesz a legszembetűnőbb, a kerékvetőkön is történtek változások, egyesek profilját megváltoztatták, másokat pedig teljesen újonnan építettek be. Bár egyelőre még egyetlen F1-es autó sem futott a megváltozott vonalvezetésen, Daniel Ricciardo már csütörtök reggel a pályára érkezve szemügyre vette a megújult monzai arculatot.

Biztonsággal kijelenthető, hogy az RB pilótája nem volt elégedett azzal, amit látott, mivel bevallotta, hogy aggályai szerint a sport egyik legikonikusabb helyszínének „karaktere” sérülhet.

„Megváltoztatták a kerékvetőket. Ma reggel körbejártam a pályát. Nem mondhatom, hogy annyira lenyűgözött, mert szerintem néhány elem elvesztette a pálya karakterét” - mondta.

„Nyilvánvaló, hogy sokan még nálam is régebb óta követik az F1-et, és talán csak versenyzőként, mert mi vezetjük és tapasztaljuk. Szóval talán nekünk van értelme, nem tudom, hogy mondjuk a kívülállóknak van-e értelme a változtatásoknak."

„De a kerékvetők és az ilyen dolgok... egyedivé tesznek egy pályát, és amikor csak úgy teszel néhány lapos kerékvetőt meg ilyeneket, mint például a második sikán... Szóval az ötös kanyarban átmész a kerékvetőn, aztán ott volt egy vékony betoncsík, majd kavics."

„Korábban mindig csak megpróbáltad a kerekeidet azon a kis betoncsíkon futtatni, és az egész pályát használni, de nem túl sokat."

„Eléggé göröngyös is - ez Monza része. Azt hiszem, ez, nem is tudom, olyan old school volt, és mostanra ez megszűnt. Még nem vezettünk rajta. De az újraaszfaltozás remekül néz ki. Az aszfalt nagyon szép. De a kerékvetők miatt egy kicsit csalódott vagyok.”

„Monza különleges, és több dolog miatt érzem ezt. A pálya szórakoztató, a hangulat, a park. Igen, nem is tudom. Van itt egy kis extra érzés.”

A kerékvetőkön végrehajtott változtatások az Ascarinál is történtek, és bár Ricciardo - aki elárulta, hogy a versenyzőkkel nem konzultáltak az új kinézetről - úgy érzi, hogy a versenyek potenciálisan javulhatnak ennek eredményeképpen, továbbra sem elégedett a legendás sikánon végzett módosításokkal.

„Simább lett az a rész. Szóval végső soron, mivel valószínűleg sokkal több kerékvetőt tudunk használni, szélesebb és könnyebb lesz padlógázzal menni, mint a kilences és tízes kanyarokon keresztül” - mondta.

„Szóval talán, nem akarok negatív lenni, talán ez azt jelenti, hogy közelebb tudunk jönni, mert könnyebb padlógázzal haladni, és nagyobb a légáramlat. De nem tudom. Szerintem még mindig alulértékelik a kerékvetőket és azt, hogy mit tesz egy pályával, hogyan változtatja meg az érzést, a karaktert, a megközelítést.”

„Szóval igen, majd holnap meglátjuk. Nézd, nyilvánvalóan élvezni fogom az itteni vezetést. De úgy érzem, mintha egy kicsit elveszítette volna azt az ‘old school' jellegét, ami korábban volt. Sok modern pályára járunk mostanában, amelyek szórakoztatóak, nagyszerűek, de ha már megtartjuk a régieket, akkor maradjanak is régiek. Szóval igen, ez egy kicsit aggaszt.”

„Nézzétek, nem kell, hogy mindenek felett rendelkezzünk, de legalább hadd adjunk némi visszajelzést. Talán pénzt spórolunk nekik. Nem kell kicserélniük a kerékvetőket.”

„Talán van egy költséghatékonyabb megoldásunk. Szóval igen, néha még mindig egy kicsit a sötétben tapogatózunk. Végül is mi vezetünk. Oké, rendben. Ismétlem, talán nem hozunk végleges döntést, de legalább hallgassanak meg minket, és hagyják, hogy megpróbáljuk legalább az autós nézőpontot megadni.”

Ricciardo csapattársa, Cunoda Júki is osztotta az ausztrál véleményét - ám abban bizonytalan volt, hogy ez előnyös lenne-e a versenyzés szempontjából. Ricciardóval ellentétben Tsunoda már tavaly is versenyzett itt, és továbbra is nyitott arra, hogy a pálya érzése hogyan fog átalakulni.

„Ez egy simább, laposabb pálya, laposabb kerékvetőkkel. Szóval úgy érzem, mintha egy kicsit veszített volna a karakteréből Monza, azt hiszem. Ami lehet pozitív vagy negatív értelemben is, nem tudom” - mondta.

„Azt hiszem, hogy az Ascari különleges volt, ott volt az első része a kerékvetőknek, amit agresszívan lehet használni. Néhány autó nem tud, mert nincs akkora terhelésed, mint a többi autónak, és egyfajta kompromisszumos vonalakat kell hoznod... de nem tudom, hogy milyen lesz ezen a pályán, de majd meglátjuk, azt hiszem.”

A múlt héten a Holland Nagydíj után a Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao azt mondta, hogy a változtatások és az újraaszfaltozás lesz „a legnagyobb kihívás” Monzában, mivel minden autó egy kicsit az ismeretlenbe kerül, amikor pénteken megkezdődik a pályaprogram.

A Haas versenyzője, Kevin Magnussen úgy véli, a legkisebb módosítások is elvehetnek valamit abból, amit a pilóták szeretnek.

„Imádom ezt a pályát. Ez egyike azoknak a versenyeknek, ahol tényleg úgy érzed, hogy ez egy Forma-1-es futam, néhány új is nagyszerű, de olyan, mintha új lenne, majdnem olyan, mint az új Forma-1, és úgy érzed, mintha egy kicsit visszamennél az időben, és ezt élvezem” - mondta.

„Szóval ez egy nagyon élvezetes pálya és nagyon élvezetes verseny, és csak remélem, hogy a pálya még mindig olyan, mint Monza, persze szerintem az lesz, de néha finom változtatások történnek a pályákon, és elveszítik a jellegzetességeiket.”

Lewis Hamilton mindeközben fenntartotta az ítéletet, amíg péntek reggel pályára nem megy a Mercedesével.

„Nem akarom megítélni, mielőtt még nem vezettem volna, lehet, hogy beszállunk, és ez lesz a legnagyszerűbb dolog és a valaha volt legnagyobb változtatások, szóval nem akarom magamat ezzel lábon lőni” - mondta.

„Végső soron mi szerettük a korábbi pályát. Évek óta nagyon sok helyen szuper göröngyös volt, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a pálya karakteres legyen, a kerékvetők is nagyjából ugyanazok voltak már több mint 20 éve, szóval ez egy nagy, nagy változás, de végső soron ugyanaz a pálya. Holnapig nem fogjuk tudni, de úgy tűnik, hogy sokkal simább lesz, és egy kicsit gyorsabb is.”

A pénteki két edzésen minden bizonnyal a mezőny megállapíthatja, hogy a változtatások alapvetően megváltoztatták-e a pályát, ahogy azt Alex Albon kifejtette.

„Láttam, úgy érzem, talán egy kicsit veszített a karakteréből. Úgy érzem, hogy néhány kerékvető, amit betettek, egy kicsit általánosabb, és úgy gondolom, Monzának általában véve volt egy sajátos stílusú karaktere is.

„Mindig is göröngyös volt, de ez nem volt rossz dolog, és a kerékvetők eléggé egyediek voltak. Meglátjuk, hogy lesz, szerintem az FP1-en és az FP2-n sok felfedezőút lesz ezekkel a kerékvetőkkel, hogy lehet-e használni őket, és mennyire lehet használni, az egy nagy kérdőjel lesz, de majd meglátjuk.”

A változások megértésének szükségességét nem szabad lebecsülni, amit az is bizonyít, hogy az Aston Martin visszavonta döntését, miszerint a tartalékpilóta Felipe Drugovicsot indítja az FP1-en. Mivel kiderült az átdolgozások mértéke miatt a csapat most lehetővé teszi Fernando Alonso és Lance Stroll számára, hogy részt vegyenek az edzésen, hogy már a korai szakaszban megtapasztalják a frissítéseket.

„Eredetileg úgy gondoltam, hogy Felipének adom az FP1-et itt Monzában” - mondta Alonso. „Aztán megértettük, hogy az újraaszfaltozott rész egy kicsit nagyobb, mint gondoltuk. A kerékvetők is mások, mint gondoltuk. Szóval igen, a csapat megváltoztatta a tervet, és azt hiszem, majd Mexikóban fogom átadni az autóm.”

Eközben nagy balesetet szenvedett a safety car Monzában, míg sztrájk és demonstráció készül az Alpine-nál.