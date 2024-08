Afrikai F1-es futamért „kampányol” Lewis Hamilton

Az F1 főnökei szeptemberre tűzték ki a tárgyalásokat Ruanda képviselőivel, mivel továbbra is folytatják a kelet-afrikai országban rendezendő futam terveit.

Annak ellenére, hogy a jelenlegi versenynaptárban rekordszámú, 24 futam szerepel, a későbbiekben még további állomások kerülhetnek be a naptárba, mivel rengeteg leendő helyszín szeretne részt venni az érdeklődés fellendülésében.

Az afrikai kontinens az 1993-as Dél-afrikai Nagydíj óta nem rendezett F1-es bajnoki fordulót, és Hamilton szerint itt az ideje, hogy a sportág visszatérjen a kontinensre.

A hétszeres világbajnok a Holland Nagydíjon arra a kérdésre, hogy eljött-e az ideje annak, hogy az F1 visszatérjen Afrikába, így válaszolt: „100%. Nem adhatunk hozzá versenyeket más helyszíneken, és nem hagyhatjuk továbbra is figyelmen kívül Afrikát, ahonnan a világ többi része csak elvesz."

„Senki nem ad semmit Afrikának. Hatalmas mennyiségű munkát kell ott elvégezni. Szerintem a világ nagy része, aki még nem járt ott, nem tudja, milyen gyönyörű és milyen hatalmas az a hely."

„Úgy gondolom, egy ottani nagydíj tényleg képes lenne kiemelni, hogy milyen nagyszerű hely, és be tudná hozni a turizmust és mindenféle dolgot. Miért nem vagyunk azon a kontinensen? A jelenlegi kifogás az, hogy nincs kész pálya, pedig legalább egy pálya készen áll."

„Rövid távon csak rá kellene állnunk arra a pályára, és a naptárnak ezt a részét kellene tartalmaznia, és aztán azon kellene dolgoznunk, hogy valamit kiépítsünk, ami tovább halad előre.”

Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali a hónap elején a Motorsportnak exkluzívan nyilatkozva elmondta, hogy találkozót szerveztek Ruandával, hogy beszéljenek a projektről, amely szerinte ígéretesnek tűnik.

„Komolyan gondolják” - mondta Domenicali. „Jó tervet mutattak be, és tulajdonképpen szeptember végén lesz egy találkozónk velük. Egy állandó pályáról van szó. El akarunk menni Afrikába, de szükségünk van a megfelelő befektetésre és a megfelelő stratégiai tervre”.

Hamilton nyitott lenne az erről szóló megbeszélésekre Domenicalival, mivel úgy tűnik, Ruanda tovább erősíti érdeklődését egy futam megrendezése iránt.

Ruanda egyre nagyobb érdeklődést mutat az autóversenyzés iránt, a Ruandai Fejlesztési Tanács képviselői idén a Monacói Nagydíjra utaztak, hogy találkozzanak az FIA-val, míg az ország az FIA idei éves közgyűlésének és díjkiosztó ünnepségének is otthont ad fővárosában, Kigaliban decemberben.

„Ruanda az egyik kedvenc helyem, ahol eddig jártam. A háttérben sokat dolgoztam, és úgy gondolom, hogy... Beszéltem emberekkel Ruandában, beszéltem emberekkel Dél-Afrikában. De Ruanda egy hosszabb projekt. Elképesztő, hogy ennyire lelkesek.”

Hamilton, aki a nyári szünetre vezető három futamból kettőt megnyert, a szabadidejét egy szenegáli menekülttábor meglátogatásával töltötte. Egy törökországi családi pihenő után a Mercedes versenyzője elárulta, hogyan indult ezután afrikai útra.

„Elmentem és beutaztam Afrikát, a reptérről egyenesen a tevékenységekbe, történelembe, múzeumokba maximalizáltam az időmet” - tette hozzá.

„Csak kulturális élményekre minden egyes országban, ahová elmentem. De annyi mindent lehetett belőle magunkkal vinni. Ha őszinte akarok lenni, még mindig emésztem az utazást. Elmentem egy menekülttáborba, és láttam, milyen munkát végeznek ott, hogyan érintik a kitelepített embereket.

„Az egy dolog, hogy olvasok róla, vagy hallok róla a hírekben, de látni és beszélni olyan gyerekekkel, akik 10 kilométert gyalogolnak, hogy eljussanak az iskolába, és 10 kilométert gyalogolnak, hogy oktatásban részesüljenek. Soha nem kapnak iskolai étkezést, még napközben sem tudnak enni”.

Az utazás során Hamilton elhatározta, hogy segíteni szeretne azoknak a szervezeteknek, amelyek a kitelepített családoknak nyújtanak segítséget és támogatást.

„Csak ott, tudod, nagyon kemény életek vannak. És főleg nők és gyerekek vannak, persze, ha a következmények elősegítik, nem sok férfi volt ott, különösen azért, mert őket vagy megölték, vagy elvitték a különböző konfliktusos területeken” - mondta.

„Szóval ez nagyon nehéz volt látni és megtapasztalni. És aztán Szenegál történelme és a rabszolgatartó területek megtekintése is nagyon nehéz volt, hogy lássuk, hogy min ment keresztül az ország, de ez egy olyan gyönyörű hely. De igen, mindezen tapasztalatokon keresztül úgy érzem, hogy ez csak növeli az iránytűmet, hogy mit szeretnék még csinálni."

„Már jártam Afrikában korábban is, szóval nem az első alkalom, hogy bármi is megdöbbentett. És nem mintha felzaklatna, csak arra késztet, hogy dolgozzam az agyam, hogy oké, nagyszerű látni, hogy a szervezetek csodálatos munkát végeznek. Az van bennem, hogy 'hé, mit tehetek, hogy csatlakozzak? Hogyan segíthetnék?' És most ezt próbálom kitalálni.”

