Adrian Newey: Az F1-es rajtrács még közelebb kerül egymáshoz, mielőtt 2026-ban „szétrobbantják”

Bár továbbra a Red Bull Racing a favorit a Forma-1-ben, Adrian Newey nem kételkedik abban, hogy a riválisaik egyre közelebb fognak kerülni hozzájuk, mivel a világbajnok istálló egyre nehezebben tud előrelépni az autójával.

Newey nem látja okát annak, hogy miért ne ugorhatna az egyik rivális a Red Bull elé, mielőtt a 2026-tól érkező új autó és motorok miatt teljesen át nem alakulnának a dolgok. Newey szerint ami most történik, az nem különbözik a korábbi szabályciklusoktól, amikor az egyik csapat előnnyel indult, ami folyamatosan csökkent, ahogy mindenki egyre jobban megértette az adott szabályrendszert.

A Motorsport.com-nak nyilatkozva arról, hogyan látja az F1 alakulását 2026-ig, Newey azt mondta, hogy a történelem azt sugallja, hogy a csata egyre szorosabb lesz, mielőtt jönnek az új autók, és ismét dominálni kezd az egyik istálló:

„Az emberek siránkoznak azon, hogy valaki dominál, ebben az esetben szerencsére mi, de ez nyilvánvalóan változhat. Az egyértelmű, hogy zárul az olló, és ki tudja, mi lesz jövőre? Az egyik riválisunk könnyen megelőzhet minket.”

„Ha megnézzük a történelmet, azt látjuk, hogy valahányszor van egy szabályváltoztatás, az esetek többségében az egyik csapat jobban olvassa azt, mint a többiek, és van egy időszak, amikor dominálnak.”

„A Mercedesszel is ez történt az erőforrás oldalán, amikor 2014-ben jöttek az új motorok, és máskor is történt ilyen a szabályváltoztatásoknál. 2022-ben is volt ez a hatalmas változás, és a rajtrács valószínűleg kezd közeledni egymáshoz.”

„Meglepődnék, ha nem így lenne, és szerintem idén sokkal szorosabb lesz a küzdelem számunkra, mint tavaly volt. És kétségtelen, hogy jövőre még szorosabb lesz a csata. Szóval miközben közeledik a mezőny, és a rajongók elkezdik megkapni, amit akarnak, jön egy még nagyobb változtatás – mert emlékezetem szerint ez az első alkalom, hogy egyszerre lesz új motor és kasztni.”

„Tehát elég komoly esély van arra, hogy ez szétrobbantja a rajtrácsot” – magyarázta Newey a Motorsport.com-nak.

Az F1 vezetői jelenleg a 2026-os karosszériaszabályzat véglegesítésen dolgoznak, amely aktív aeroelemeket is tartalmaz majd, hogy segítsen maximalizálni az új turbóhibrid erőforrásokat. És miután kezdetben nem volt túlságosan izgatott a jelenlegi szabályrendszer miatt, Newey azt gyanítja, hogy a következő néhány évben lesz mibe belekóstolni:

„Azt gondolom, hogy mielőtt ezek a szabályok megjelentek volna, kissé kritikusan álltam hozzájuk és nem voltam túl lelkes. Úgy tűnt, hogy túlságosan korlátozóak a szabályok és nem sok szabadság lesz bennük.”

„De a vége felé egy kicsit lazítottunk rajtuk, mert sok más csapat is így érezte. Aztán ezen a kis lazításon belül kiderült, hogy valójában rengeteg részletet kell figyelembe venni, hogy az autót ezekre a szabályokra optimalizálják.”

De ahogy a jelenlegi ground effect-korszak a harmadik évébe lép, Newey azt mondja, látja jeleit annak, hogy a csapatok elérik a lehetőségek határát:

„Az évről évre történő fejlődés, amit a csapatok a harmadik szezonban elértek, meglehetősen jelentős. Ami minket illet, nálunk határozottan ellaposodtak az aerodinamikai fejlesztési görbék, amik a havi százalékos növekedést illetik.”

„Ezek határozottan kezdenek aszimptotikusan alakulni, ahogyan azt végül is bármilyen szabályrendszer esetén elvárnánk. Ebben az értelemben tehát, a mérnöki szempontot nézve talán itt az ideje az új szabályoknak!”

