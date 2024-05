Adrian Newey a döntéséről: Sokan azt gondolták, öngyilkosság eljönnöm

2006-tól 2025 elejéig fog a Red Bull Racing alkalmazásában állni a Forma-1 történetének egyik legsikeresebb tervezője, Adrian Newey, aki ezt megelőzően a McLarennél dolgozott, ahol szintén nagy sikereket élt el.

Az Oyster Yachts eseményen a korábbi F1-es csapattulajdonos Eddie Jordannek beszélt arról a döntéséről Newey, amit sokan öngyilkosságnak tartottak, vagyis hogy az élcsapat McLarent otthagyta az újonnan alakuló Red Bull Racing kedvéért:

„2005 végén sokan azt gondolták, öngyilkosság a McLarentől, ahol 10 futamot nyertünk, átmenni ahhoz a csapathoz, amelyről azt tartották, hogy egy bulizós csapat. Tudva, hogy hova jutottunk el, megszereztük az első győzelmünket, kettős győzelmet arattunk Sebastiannal és Markkal, aztán világbajnokok lettünk 2010-ben...”

„Annyi minden történt azóta, hogy nagyon nehéz volt meghozni azt a döntést, hogy távozom a csapattól. Több ok miatt is azt gondoltam, hogy meg kell hoznom ezt a nehéz döntést. A Red Bull volt a családom, és kissé – ha nem is atyai –, de bizonyos fokú felelősséget érzek a csapat iránt.”

„De az istálló mostanra már nagyon érett, jól szervezett, ami önmagában lehetőséget ad arra, hogy el tudjak menni, és új kihívások, új dolgok felé nézzek, és hagyjam a csapatot szárnyalni – biztos vagyok benne, hogy képesek rá.”

Newey távozását hivatalosan május 1-én jelentették be, a sztártervező pedig elmondta, három beszédet is tartott, ami nem volt könnyű számára a közös múlt ismeretében:

„Három beszédet mondtam, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Egyet a mérnöki szobában Miamiban, egyet a garázsban, egyet pedig a Milton Keynes-i gyárban, ami elég nehéz és érzelmes volt számomra, mert többé-kevésbé a kezdetektől fogva a Red Bullnál voltam, és központi szerepet játszottam Christiannal együtt a csapat fejlesztésében.”

„Christian felelt az általános, én pedig a mérnöki oldalon, és részt vettem a kultúra, az ethosz, a feladatok végzési módjában, az infrastruktúrában, de még az épületek elrendezésében is. Tehát részt vettem ezekben, és nagy kockázatot vállaltam a karrieremmel” – fogalmazott Newey.

