A szezonzárót Verstappen, a stratégiai csatát a Ferrari nyerte!

Ugyan az egyéni és a konstruktőri világbajnoki cím is eldőlt a 2022-es Forma-1-es szezon záró futama előtt, bőven maradtak érdekes sztorik és kérdések az Abu-Dzabi Nagydíjra.

Egyrészt búcsúszott a szériától Sebastian Vettel, aki augusztusban jelentette be visszavonulását, de ez volt - ha csak átmenetileg is - az utolsó F1-es versenye Daniel Ricciardónak, Mick Schumachernek és Nicholas Latifinek is.

Ami ennél talán lényegesebb, hogy a bajnoki második hely sorsa sem dőlt még el, az egyéni pontversenyben Sergio Perez és Charles Leclerc azonos pontszámmal várhatták az abu-dzabi hétvégét, miközben egy halovány esélye még a Mercedesnek is volt megelőzni a Ferrarit a konstruktőri tabellán.

A futamot a Red Bull kezdhette az első sorból, 2018 után először fordult elő velük ilyesmi, őket a két Ferrari és a két Mercedes követte. A startot Verstappen és Perez hasonlóan jól kapták el, ám Sainz beragadt a negyedik helyen és pozíciót vesztett Lewis Hamiltonnal szemben.

Miközben Perez megpróbált beszúrni csapattársa mellé, Sainz szorította ki Hamiltont a rázókőre, a hétszeres világbajnok meg is reptette az autót, de a versenyirányítás úgy döntött, nem bünteti ezért a spanyol, ráadásul Hamilton fülére rá is szólt a csapata, hogy adja vissza a pozícióját a Ferrari versenyzőjének jogosulatlan előnyszerzés miatt.

Eleinte úgy tűnt, hogy a Red Bullok szépen apránként elnyúlnak az élen, miközben Hamilton visszaszerezte a negyedik helyet Sainztól, és a két Ferrari egyébként is lassúnak tűnt a riválisokhoz képest a futam első harmadában.

A mezőnyben Vettel vette célba Esteban Ocont a nyolcadik helyért, de a két Alpine szendvicsébe került, Hamilton pedig arra panaszkodott a csapatának, hogy veszített a motorerőből és vélhetően a padlólemeze is megsérült az első körös incidenst követően.

Amíg Vettel a pozíciókért küzdött, a hátsó traktusban az egyedüliként lágyakon rajtoló, az AlphaTaurinál az utolsó futamát teljesítő Pierre Gasly meglehetősen küszködött és nem sikerült előnyt kovácsolnia a fordított stratégiából.

A tizenötödik kör végére Verstappen előnye hat másodperc fölé nőtt az élen, a Red Bull pedig kihívta kereket cseréli Perezt, hogy a világbajnoki második helyért folytatott versenyben kedvezőbb helyzetbe hozza Leclerc-hez képest.

A mexikói azonban éppen Vettel mögé tért vissza a pályára, a német pedig nem adta könnyen a bőrét, és igyekezett az Aston Martin egy kiállásos stratégiára állítani a négyszeres világbajnokot.

Ezt követően a Mercedes hibázott nagyot, amikor ráengedték Russellt Lando Norris McLarenjére, a versenyirányítás pedig úgy ítélte meg, hogy öt másodperces időbüntetést szab ki a brackley-i alakulat pilótájára.

Az első kerékcseréket követően a két Red Bull továbbra is maradt az élen, bár Perez közelebb került Verstappenhez, ugyanis a holland bal hátsó kereke nem igazán akart felkerülni az autóra.

Sebastian Vettel a 26. körben érkezett meg az egyetlen tervezett kiállására, azonban az Aston Martin nem cserélt túl gyorsan, ráadásul félő volt, hogy a pilóta a bokszutcai sebességkorlátozást is átlépte, ezt azonban végül nem vizsgálta a versenyirányítás.

Ezután olyasmi történt, ami idén eddig nem sokszor, a Ferrari elkezdte jobban menedzselni az abroncsokat, és Leclerc hátránya csökkenni kezdett Perez mögött, így a mexikóit ki is hívták egy újabb cserére, hogy a monacói elé vághassanak.

Fernando Alonso versenye és alpine-os pályafutása éppen úgy ért véget, ahogy az egész esztendő, egy technikai probléma miatt a 28. körben feladni kényszerült a versenyt.

Ezután a Ferrari és a Red Bull hatalmas stratégiai csatába kezdett, a maranellóiak úgy döntöttek, egy kiállással megpróbálják megoldani Leclerc versenyét, ezzel pedig úgy tűnt, Perez elé kerültek.

A sorozattól egyaránt búcsúzó Mick Schumacher és Nicholas Latifi piruettezett egyet a mezőny végében, aminek következtében a német kapott öt másodperces büntetést.

A futam utolsó negyedében az maradt a legnagyobb kérdés, hogy az extra kerékcserére kihívott Perez képes lesz-e visszaelőzni a pályán Leclerc-t és a Ferrarit, a mexikói pedig folyamatosan faragta hátrányát, de hét körrel a leintés előtt még mindig hat másodperc volt a hátránya a második monacói mögött.

Három körrel a vége előtt már három másodpercre közelítette Perez a Ferrarit, miközben Lewis Hamilton váltója adta meg magát, így biztossá vált, hogy nemcsak futamgyőzelem nélkül fejezi be a hétszeres világbajnok az évet, hanem egyenesen kieséssel.

A mexikói viszont szerencsétlen módon beragadt a lekörözött Gasly és Albon mögé, akik éles csatát vívtak, ami cseppet sem jött jól neki Leclerc üldözése közben. Az utolsó körnek úgy vághattak neki, hogy a monacói mindössze szűk két másodperccel állt jobban.

A Ferrari versenyzője azonban tartalékolt az energiával és végül maga mögött tudta tartani a Red Bullt, megszerezve ezzel az összetett második helyet. Max Verstappen szezonbeli tizenötödik futamgyőzelmét aratta és tovább írta az egy idényen belül aratott sikerek csúcsát, míg a konstruktőri második helyet a Ferrari szerezte meg.

Sebastian Vettel pályafutása utolsó versenyén tizedik helyen ért célba, éppen a szintén búcsúzó Daniel Ricciardo előtt. A leggyorsabb körért járó plusz egy pontot Lando Norris gyűjtötte be.

A Williams a közösségi médiában gratulált újdonsült pilótájának