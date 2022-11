Kettős Red Bull-pole az év utolsó időmérőjén, Leclerc közvetlenül Perez mögött!

Az Abu Dzabi Nagydíj időmérőjén a hétvége eddigi leghidegebb időjárási körülményei fogadták a Forma-1 versenyzőit, ahol a szabadedzések alapján a Red Bullok tűntek a legerősebbnek, a Mercedesek tudták őket megközelíteni.

A Q1-re az élcsapatok sokáig nem is mentek ki, majd az első köreik után elég egyértelművé tette az energiaital-gyártó csapata, hogy ma nagyon erősek, Verstappen és Perez több mint két és fél tizedet vert a mögötte érkező Ferrarikra, bár elől mindenki használt lágyakon volt.

A korai búcsú ellen az Aston Martin, az Alfa Romeo és a Haas pilótái vívtak öldöklő küzdelmet, négy perccel a vége előtt a három csapat öt pilótája a 13.-17. helyen két tizeden belül volt egymáshoz, mögöttük Bottas volt jobban lemaradva, míg a két Williams ezúttal nem tűnt esélyesnek a továbbjutásra.

A két Ferrari kívül mindenki kijött a végén még egy körre, és látszott, hogy az utolsó kanyarokban lesz probléma, mivel sokan szinte állóra fékeztek ott, hogy helyet hagyjanak, Verstappenbe majdnem bele is rohant Lewis Hamilton és Vettelnek is komolyan kellett kerülgetnie a lelassító versenyzőket, bár így is behozta az Aston Martint a hatodik helyre.

A végén a hátul lévő versenyzők közül mindenki tudott javítani, de nem mindenki eleget: végül Magnussen, Gasly, Bottas, Albon és Latifi estek ki. Bottas arra panaszkodott, hogy a sorban kihűltek a gumik. Az is biztossá vált, hogy - egyelőre - utolsó Forma-1-es időmérő edzésén Mick Schumacher megveri csapattársát.

A Q2-ben a fékekre panaszkodó Lewis Hamilton és George Russell hajtott ki elsőként a pályára, ismét használt lágyakon, előbbinek azonban volt egy kisebb hibája, így Russell végül négy tizeddel meg tudta előzni.

Nem maradtak azonban ott sokáig, a Ferrarik vették át hamarosan a vezetést, majd Norris ékelődött be közéjük, ő azonban új lágyakat pakolt fel, ahogy a két Red Bull is, akik így simán hozták az első két helyet, bár Verstappen a középső szektorban tapadást veszített, így végül négy és fél tizeddel lemaradt csapattársa mögött, de még így is közel két tizeddel volt gyorsabb Sainznál.

Hamilton ekkorra már a kilencedik helyre csúszott vissza, így fájóan kellett neki egy jobb kör, és ez meg is jött, behozta a Mercedest a második helyre Perez mögé, míg Russell második gyorsköre Verstappen és Sainz közé, a negyedik helyre volt elég.

A végén ismét javított mindenki a mezőny hátsó feléből, olyannyira, hogy egy ponton még Charles Leclerc is a kiesők közé került, de ő és Sainz utolsó körükkel bejöttek Perez mögé a 2. és 3. helyre, a kiesés elleni küzdelemért pedig a McLaren és az Alpine ütötte egymást sorra, végül Fernando Alonso húzta a rövidebbet, rajta kívül Cunoda, Stroll, Schumacher és Csou estek még ki.

A középmezőnyt a Q2-ben az élete utolsó Forma-1-es futamán részt vevő Sebastian Vettel vezette, akinek azonban ezúttal is meggyűlt a baja az utolsó kanyarban egy előtte lassító Red Bullal, ami bevallása szerint egy tizedébe került.

A Q3-ra fordulva tehát nem úgy tűnt, hogy lesz, aki megveri ma Verstappent és Perezt. Ismét a Mercedesek hajtottak ki a pályára elsőként, Hamilton 16 ezreddel volt gyorsabb Russellnél, de a két Ferrari mögöttük könnyedén megelőzte őket.

A két Red Bull nem tudta magát szélárnyékkal segíteni, mert Verstappent később engedték ki "egy probléma" miatt, Perez pedig az utolsó kanyarban majdnem el is dobta az autó hátulját, végül csak Sainz mögé érkezett meg, míg a világbajnok majdnem három tizeddel vette át a vezetést a Ferrari versenyzője előtt.

Az utolsó gyorskörén Leclerc tudott javítani, de nem volt elég ez ahhoz, hogy megelőzze Verstappent és Perezt, akik ebben a sorrendben fogják elfoglalni az első sort holnap, mögöttük Leclerc és Sainz, a további sorrend Hamilton, Russell, Norris, Ocon, Vettel, Ricciardo.

