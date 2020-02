Abiteboul szerint a Renault hosszú távon az F1-ben marad

A Renault-Nissan szövetségre nem volt jó hatással, hogy a korábbi elnöküket, Carlos Ghosnt letartóztatták. Ghosn tavaly azonnali operáció-átvizsgálást rendelt el, amelynek következtében ideiglenes vezérigazgatónak Clotilde Delbost tették meg.

Delbos tavaly októberben azt nyilatkozta, hogy minden tevékenységüket meg fogják kérdőjelezni, és ezek közé tartozik a Forma-1-es programjuk is.

Viszont annak ellenére, hogy a vállalat jelentős veszteséget könyvelt el tavaly, és emiatt költségcsökkentő módszerekhez folyamodnak, a Renault F1 Team főnöke, Cyril Abiteboul arról beszélt, hogy az F1-es csapat jövője biztonságban van.

A Motorsport.com kérdezte arról Abiteboult a hét korábbi részében, hogy mik a legutóbbi fejlemények az F1-es csapat jövőjét illetően.

„Szerintem a Renault kapcsán a legfőbb fejlemény az, hogy végre megtörtént a vezetői struktúra megerősítése. Számos evolúció történt, ahogy a Forma-1-ben is. De most Luca de Meo személyében egyértelmű vezérigazgatónk lesz. Július előtt nem csatlakozhat, de legalább van egy dátumunk és egy nevünk.”

„Emellett az információ másik fontos része, és vagy megértitek a fontosságát, vagy nem, hogy Clotilde Delbos, a jelenlegi vezérigazgatónk megbízott vezérigazgató marad, amikor de Meo megérkezik. És ez nagyon fontos. Ez azért nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy folytonosság lesz a vezetésben, és ezzel együtt folytonosság lesz a döntésekben is.”

„Ez azt jelenti, hogy amit ma megbeszéltem Clotilde Delbosszal, az akkor is érvényes marad, amikor de Meo megérkezik.” – magyarázta Abiteboul.

Bár a csapatfőnök is elismeri, hogy a Renault F1-es projektje nem olcsó, úgy gondolja, hogy Delbos is tisztában van azzal, hogy milyen marketing-előnyökkel jár a projekt, ráadásul a Forma-1-ben bevezetésre kerülő költségvetési sapka még olcsóbbá teheti a sportot.

„Delbos ezenkívül a vállalat pénzügyi igazgatója is. Tehát természetesen a számok „irányítják”. Ha a Forma-1-re pénzügyi szempontból tekintünk, akkor természetesen költség, viszont emellett eszköz is. És egy befektetés.”

„Bármelyik oldalról is nézed, a Forma-1-es projekt a helyes irányba mutat. A közönségszáma és a piaci részesedése is emelkedik. És a költségvetési sapkán kívül a pénzelosztás is jobb lesz, miközben a motort érintő szabályok stabilak maradnak.”

„Bárhogyan is nézed, a számok egészségesek, és jó irányba mennek. Tehát minden okom megvan arra, hogy azt feltételezzem, hogy hosszú távon a Forma-1-ben maradunk.”

Alain Prost, a Renault nem vezető igazgatója elismerte, hogy tavaly még voltak aggályai a Renault Forma-1-es elkötelezettsége kapcsán, viszont most már több pozitív jelet lát.

„Természetesen ez mindig egy aggály, főleg egy nagy konstruktőr számára, és nem rejthetünk el minden problémát: az elnök távozott a vállalattól, és a szervezet teljesen megváltozott.”

„Új emberek kerültek hozzánk. Viszont ez bizonyos szempontból egy jó dolog. Most már más meetingjeink vannak, júliusban új vezérigazgató érkezik a Renault-hoz, és rengeteg emberünk van, akik egyrészt nagyon aggódnak, másrészt nagyon motiváltak a Forma-1 kapcsán.”

„Viszont egy olyan nagy konstruktőr, mint a Renault, nem maradhat le túlságosan. Az nem kérdés, hogy a tavalyi évünk nem volt elfogadható. Nem maradhatunk ebben a pozícióban, meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk a fejlődésre.” – jelentette ki Prost.

