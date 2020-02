A Renault F1-es csapatfőnöke: Ha majd megunom, csinálok valami mást

Már csak kevesebb mint egy hetet kell várnunk a barcelonai téli tesztek kezdetére, ahol először láthatjuk majd a Renault 2020-as autóját, ugyanis a francia istálló évnyitó-eseményén csak 4 renderképet mutattak.

Viszont sok érdekes interjút készített a média a Renault menedzsmentjével és pilótáival. A csapatfőnök Cyril Abiteboul például arról beszélt, hogy az ambíciók fontosak, azonban a menetrend kialakítása kontraproduktív volt.

A Renault 2016-ban tért vissza a Forma-1-be gyári csapatként, azóta a legjobb konstruktőri eredményük a 2018-as negyedik helyezésük, 2019-ben pedig az ötödik helyen végeztek.

„Fontos, hogy legyenek ambíciók, de a menetrend megadása kontraproduktív volt. Folyamatosan próbáltunk megfelelni a határidőknek, miközben senki nem kért meg minket arra, hogy határidőket adjunk meg. Viszont ez már mögöttünk van.” – kezdte Abiteboul.

„Ezenkívül vannak dolgok, amik hozzájárulnak az imidzsünkhöz. Szerintem a Renault-nak ebben a sportban kicsit mindig is UFO-szerű imidzse volt. Franciák vagyunk, több területen kiemelkedően teljesítünk, egy prémium angolszász univerzumban vagyunk, ahova bementünk, elmentünk, bementünk, elmentünk, a Red Bullal harcoltunk, aztán a McLarennel. Az egyik pillanatban még nincs pénzünk, a másik pillanatban pedig leigazoljuk Ricciardót.”

Még több F1 hír: A McLaren nem véletlenül festette mattra az új autóját

„Van egy stratégiánk, viszont meg kell hagyni, hogy a stratégiánk nem túlzottan világos. Viszont szerintem az emberek nem jönnek rá arra, hogy ahhoz, hogy rövid időn belül előrébb tudj kerülni az erősorrendben a többieknél kisebb költségvetéssel, ahhoz nyomnod kell és tolakodnod kell. És időről időre ez azt jelenti, hogy nem oda kerülsz, mint amire számítottál.”

„Szerintem sokszor sarkítunk, én is sarkítok, ezt elfogadom. Ha majd megunom ezt, akkor majd csinálok valami mást. De büszke vagyok arra, hogy mennyi értéket teremtettünk ezen a csapaton belül, és büszke vagyok a csapatra. Nem érzem magam kellemetlenül az eredményeim miatt.”

„Elkövettünk hibákat, én is elkövettem hibákat, ezt elfogadom, és az összesített eredményeket is tökéletesen elfogadom, annak a kockázatával együtt, hogy továbbra is sarkítanunk kell.”

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!