Abiteboul a tetoválásról - Horner már tudja, mit látna szívesen rajta

Mint ismeretes, Daniel Ricciardo korábban fogadott a csapatfőnök Cyril Abiteboullal, hogy ha dobogót szerez, Abiteboul egy tetoválást csináltat.

A francia csapatfőnök most elmesélte, hogy a fogadás ötlete „néhány sör” elfogyasztása után született meg még a tavalyi Brit Nagydíjon.

A csapatfőnök lehetséges tetoválásának ígérete különös pikantériát adott Ricciardo idei szezonjának. Miután az ausztrál az Eifel Nagydíjon elért 3. helyével elérte a hőn áhított dobogót, Abiteboul tetkója elkerülhetetlenül központi témává vált.

A Renault csapatfőnöke most részleteket árult el a megegyezés részleteiről.

„Mindig összezavarodok a témával kapcsolatban” – mondta Abiteboul. „Úgy tudom, ő választja ki a dizájnt, én viszont a helyét és a méretét, ami nem mindegy!”

„Amíg én döntök a méretről, az ábrák alakjának többsége miatt nincs okom aggódni.”

„A tetoválás nem igazán az én világom. Valószínűleg ezért lett éppen ez a fogadás tárgya. Emlékszem arra az estére Silverstone-ban. Tavaly volt, egy csütörtöki éjjelen, amikor Daniel megmutatta nekem a legújabb tetoválását.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 celebrates in Parc Ferme with his team

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images