Abiteboul: A Renault hosszú távra tervez az F1-ben, az új szabályok a józanész győzelme

Abiteboul szerint megszűnik az F1 tagoltsága majd, és bármelyik résztvevő képes lehet majd a győzelemért küzdeni, az olyan új dolgoknak köszönhetően, mint az egységesített alkatrészek, amelyeken a csapatok együtt fognak dolgozni, ahelyett, hogy versengenének rajta.

Abiteboul a Motorsport.com #thinkingforward sorozatán belül adott interjút oldalunknak, és beszélt a költségcsökkentésről, a Renault motorsport történelméről, és arról, hogy továbbra is hosszú távon elkötelezettek lesznek a sportok iránt.

A Renault múlthéten hétfőn nyitotta újra a franciaországi Viry-ben található motorgyárát, ma pedig az Enstone-i gyár is kinyit, és készülnek a szezon kezdetére. Abiteboul szerint a sport megfelelően reagált a járványra.

„Hatalmas válság ez, ezért még nagyon nehéz megjósolni, milyen hatásai lesznek a globális gazdaságra, de amik most történtek: igazságosabb elosztás a nyereményalapból, alacsonyabb költségsapka, sokkal alacsonyabb, mint amiért valaha is dolgoztunk, ami valószínűleg nagyon jó lesz számunkra. Nagyon közel van ez az összeg a működési költségeinkhez.”

„Ez egy sokkal jobb gazdasági modell (mint az előző). Ha a körülmények elég jók voltak ahhoz a múltban, hogy nagy gyártók csatlakozzanak a sporthoz, akkor most, a jobb körülmények között pláne megéri majd. Sikerült elérnünk azt, hogy kordában tartsuk a motor fejlesztési költségeit, és tényleg elképesztő, hogy eddig mennyit költöttünk a motorunkra, és ez végre változni fog.”

„Végre meghallották a mi hangunkat is, ami a józan észt képviselte. Minden ötletünk a sport összes résztvevőjének érdekét szolgálja, ebben mélyen hiszek.”

Továbbra is kérdéses a nagy gyártók részvétele a motorsport királykategóriájában, miután a koronavírus-járvány földbe állította az újautó eladásokat. A Renault F1 Team további részvételével kapcsolatban már a járvány előtt voltak kérdőjelek, és egyelőre Abiteboul sem tudja azt garantálni, hogy a Renault-Nissan vezetősége számára a Forma-1 a vállalkozás központi eleme-e.

„Már a 70-es évek óta itt vagyunk a Forma-1-ben” – mondta Abiteboul. „Hűségesek voltunk a Forma-1-hez, és ahogyan a jövőt tervezzük, fontos, hogy hűek maradjunk a gyökereinkhez, a történelmünkhöz, mert ezzel a narratívával imponálni tudsz a ma, és a holnap vásárlóinak is.”

„A motorsportoknak különleges hozzájárulása van ehhez. Hiszünk ebben, mint ahogyan más marketing eszközökben is, azonban ez nem csak sport, de technológia is. Ez a versenyzés a haladást is szimbolizálja, és a Renault a haladást is képviseli, ez mind nagyon fontos. Ezért is vagyunk itt, már évtizedek óta, és még jó sokáig szándékozunk itt lenni.”

„Tiszta elképzelésekkel akarsz rendelkezni azzal kapcsolatban, miért érdekelje a vásárlót a te márkád, a te terméked, másoké helyett. Ami a DNS-edben van, a történelmedben, az örökségedben, az bizonyos szintig sokkal fontosabb, mint bármi más.”

A Renault-Nissan csoport a Forma-1 mellett a Formula E-ben is részt vesz, és Abiteboul szerint az, hogy mindkét sorozatban részt vesznek, lehetővé tette, hogy „a Forma-1-ben kifejlesztett számos technológiát költséghatékonyan átültessük a Formula E-be. Ezért is gondolom azt, hogy a Forma-1 hozzájárul majd az új, innovatív megoldásokhoz.”

„Nem fog elmenni az elektrizálás trendje, hanem még jobban fel fog gyorsulni amiatt az elköteleződés miatt, hogy az autószektort is a fenntarthatóbb irányba lehessen terelni. A Forma-1-nek is ebbe az irányba kell mutatnia, ahogyan azt tesszük 2009, a KERS megjelenése, és 2014, a hibrid-turbómotorok óta. Szerintem a jelenleginél még jobb munkát kell végeznünk az ezzel, és az F1-gyel kapcsolatos marketingünkön.”

Ugyanakkor, a francia szakember szerint az F1-nek most még tovább kell mennie, és szerinte a pilóták fizetésére is költségsapkát kell húzni.

„A költségsapka bevezetésével sok F1-es csapatnak munkatársaik százát kell majd elbocsájtaniuk, és kezelniük az ezzel fellépő szociális következményeket. Nem lenne helyes, ha a mérnöki játszótér kiegyenlítése a pilóták fizetésének további növekedéséhez vezetne, és remélhetőleg ismét meghallgatnak majd minket, mint ahogyan meghallgattak a többi témával kapcsolatban is” – zárta Abiteboul.

