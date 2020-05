Abiteboul a Racing Pointról: „nagyon jó fotósaik vannak”

Mielőtt még a koronavírus teljesen elkaszálta volna a 2020-as szezon kezdetét, ami miatt rengeteg futamot kellett elhalasztani/eltörölni, előtte még az F1-ben több technikai vita is volt, amelyek közül az egyik a Racing Point RP20 volt.

Az istálló nem mutatta be az autóját a teszteket megelőzően, csak az új festésüket mutatták be pár nappal korábban, ezért először február 19-én, a teszt kezdetekkor lehetett megcsodálni az autót.

Hamar kiszúrták a rajongók és a technikai szakértők azt, hogy a csapat felhagyott az előző évi filozófiájával, és a Mercedes W10 mintájára formálták az új autót. Az is pár óra alatt kiderült, hogy az autó gyors, ráadásul előzetes bejáratás nélkül.

A csapat vezetői nem is tagadták, hogy honnan merítették az ihletet, és Andrew Green, a Racing Point technikai igazgatója is elmondta a Motorsport.com-nak, hogy „az előző év leggyorsabb autójából inspirálódtunk.”

„Onnan jött az inspirációnk. Miért is ne tettük volna? Abban a helyzetben vagyunk, hogy a Mercedes 2019-es sebességváltójukat használjuk, ugyanazt a motort, és a sebességváltót is egy bizonyos aerodinamikai filozófiának megfelelően tervezték.”

„Egy olyan autónk volt, amely éppen, hogy hetedik lett a bajnokságban. A szabályok nem változtak, és azok a fejlesztések, amelyeket elvégeztünk volna az autón, szerintem nem lettek volna elég sikeresek.”

„Megérte kockáztatnunk, pedig nagy volt a kockázat. Kidobtunk a kukába mindent, amit addig csináltunk, és üres lappal kezdtünk a munkának. Hol kellene kezdenünk? Nem a leglassabb, hanem a mezőny leggyorsabb autóját vettük figyelembe.”

„Ha működik is, annál jobb. Ha nem, max veszítettünk volna egy évet, de azt szerintem akkor is elvesztettük volna, ha maradunk a tavalyi autónál.”

A felvázolt helyzetet nem fogadta mindenki kitörő örömmel, és az autó hamar megkapta a „Pink Mercedes” becenevet. Hamar felvetődtek a kérdések, hogyan tudtak ilyen eredményt elérni, de a Racing Point szerint csak nagyon sok fényképet használtak.

Erre a magyarázatra reagált iróniával Cyril Abiteboul a Canal+ The Grid műsorában, mondva: „Nagyon jó fotósaik lehetnek, az egyszer biztos. Azt is megfigyeltem, milyen őszintén mondják azt, hogy másoltak.”

„Ez az első alkalom, mióta a Forma-1-ben vagyok, hogy valakit igazi büszkeséggel tölt el az, hogy le tudták másolni másnak a munkáját. Bár még mindig nem ér annyit, mint az eredeti, vagy jelenti azt a büszkeséget, mintha az eredetin dolgoztak volna.”

„A kérdés most az, hogy a nyilvánosan elérhető képek alapján lehetséges-e ilyen alapos munkát végezni, ami jól is működik? Nem akarok jobban belemenni ebbe, de ez az egyik olyan kérdés, amelyet most is fenntartunk.”

Azzal, hogy a 2020-as autókat fogják használni 2021-ben is, biztosak lehetünk abban, hogy a technikai viták még újra fel fognak lángolni, miután a koronavírus-járvány lecsillapodik.

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.