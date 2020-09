Abiteboul: A Racing Point tovább fogja másolni a Mercedest

Az év egyik legnagyobb botránya volt a Renault F1 Team által benyújtott óvássorozat volt, amit amiatt indítottak, hogy a silverstonei egyesület látványosan a Mercedes tavalyi autójához hasonló géppel állt idén rajthoz.

A tárgyalás végül az ő javukra zárult, de a büntetés szerintük csekély volt és fellebbeztek ellene sok más csapattal együtt, azonban az ügyből végül mindenki kihátrált, és maradt a pontlevonás és a pénzbüntetés a Pink Mercedesért a Racing Pointnak.

Ehhez hozzájárulhatott, hogy a szabályalkotók a következő évre újabb direktívákon dolgoznak, amelyeknek köszönhetően jövőre egy ilyen módon készülő autó már nem lenne szabályos. Az AMuS-nak adott interjújában a Renault csapatfőnöke nyilatkozott arról, megfelelő védelmet nyújtanak-e ezek a tervezők számára:

„Jobbat, mint eddig, viszont az idei világbajnokságot nem érintik, szóval a Racing Point továbbra is a szabálytalan autóval mehet és továbbra is a Mercedest fogja másolni, mert megtehetik. Legalább a jövőre nézve már van egy egyértelmű irányvonal.”

„A Racing Point olyan precedenst állított, amit nem akartunk elfogadni. Örülök, hogy kiálltunk ez ellen. Nem csak kritizáltunk, javaslatokat is tettünk, ezek be is kerülnek majd a szabályzatba, egy részletes direktíva foglalkozik majd azzal, mi elfogadható és mi nem a csapatok között.”

„Ez az ügy két dologról szól: az első a másolás, a másik pedig, hogy a zárt ajtók mögött mi folyik. Az FIA jobban be fog pillantani a csapatok otthoni munkájába, ezt mindenképpen meg kell tenniük, hisz a költségvetési plafont is be kell tartatniuk.”

Amikor a csapatfőnököt arról kérdezték, hogy ez azt jelenti, hogy a csapatokhoz is lesz-e kiküldve felügyelő, elmondta: „Abba az irányba tartunk, és ez így van jól. Ha mindent figyelünk, ami a pályán történik, akkor azt is figyeljük, ami a gyárakban. Az FIA a bíró, nem csak az autóknak kell a szabályokhoz igazodnia, az is a dolguk, hogy a csapatokkal betartassák azokat és a sportág alapelveit.”

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

"Van még egy pont, amit Abiteboul nem ért, a szabályok között lévő kiskapu, aminek köszönhetően a Racing Point a tavalyról átmentett alkatrészeken az embargó ellenére is fejleszthet, mivel azok nem idei találmányok, azaz nem idén költöttek rá, így nem tartoznak a spórolási okból bevezetett zsetonrendszer hatálya alá.

„A Racing Point valószínűleg ezt is megússza. Idegesít, nem értem a dolgot. Már mióta a korona miatti szabályváltozások vázlata megvolt, mondtuk, hogy ebből baj lesz. Nem értem, mi szükség erre a szabályra. Minden tárgyaláson előhozakodtunk a témával, de mindig azt mondták, hogy ez a csomag része és mi nem akartuk a csomagot egy pont miatt elbuktatni, el kellett fogadnunk.”

„Amennyiben egyéni szavazás lett volna, soha se szavaztunk volna mellette. Sokaknak akkor esett csak le, mi a gond vele, amikor már késő volt változtatni a 2021-es szabályokon. Nagy csalódás, de szerencsére csak jövőre érvényes.”

„Rengeteget tudnánk változtatni az autón, amennyiben lehetne. A Racing Point pedig sokkal többet fog tudni változtatni, mint mi. Ez egyértelmű előnye azon ügyfélcsapatoknak, akik egy évnél régebbi alkatrészeket vesznek át.”

