A Williamst sem kerülték el a Mercedest sújtó motorgondok

A vezető teljesítménymérnök, Dave Robson elárulta, hogy a csapata gondokba szaladt az energiavisszanyeréssel a Bahreini Nagydíj kvalifikációja során. Ez abban mutatkozott meg, hogy a hosszabb egyenesek végén hamarabb elfogyott a rásegítés, mert nem volt elég töltésük.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is kifejtette, hogy „nincsenek jó helyen” most, ami az energiavisszanyerést illeti a motorjuknál, ezt pedig Robson is megerősítette, hiszen a Williams is a csillagosok hajtóegységét használja.

„Természetesen nekünk is pontosan ugyanaz a hardverünk, a szoftverünk és a kalibrációnk is” – mondta a Williams mérnöke a média képviselőinek, köztük a RacingNews365.com-nak. „Teljesen Brixworth-re vagyunk utalva, és arra a csapatra, akit ideküldenek. Ugyanaz a helyzet áll fenn nálunk is a motorral.”

Még több F1 hír: Hamilton: Verstappen utoljára követte el ezt a hibát

„Ugyanakkor már most sokkal jobb volt a helyzet, mint a teszt folyamán, szóval szerintem már a megfelelő úton járnak. A pontos részleteket azonban sajnos én sem tudom.” Ez az egyenesek végére elfogyó energiát érintő gond minden mercedeses alakulatot hátrányosan érintett a szombati időmérőn.

Wolff pedig úgy véli, hogy emiatt jelenleg a Hondáé az erősebb hajtóegység, ami egyben azt is jelentené, hogy a japánoké a legjobb motor az F1-ben. „A Honda-motor látszólag sokkal jobb lett. Főként az elektromos energia felszabadítása terén értek el nagy eredményt.”

„Mi kifogytunk az energiából az egyenesek végére, ez azonban nem zavarta a Red Bullt. Ezen a területen megelőztek minket” – vélekedett az osztrák csapatfőnök.

Nem mindig volt harmonikus a Mercedesen belüli hangulat