A Williamsnél kaphat ülést a 17 éves szupertehetség? A csapatfőnök reagált

Mióta Lewis Hamilton bejelentette, hogy a Ferrarinál folytatja 2025-től, folyamatosak a találgatások arra vonatkozóan, hogy ki veheti át a helyét. Az egyik legtöbbet emlegetett pilóta pedig a 17 éves Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli.

Az olasz tehetség 14 és 15 évesen is megnyerte a Gokart Európa-bajnokságot, 16 évesen az olasz és német F4-es bajnokságot, 17 évesen pedig a Formula Regional Európa-bajnokságot.

Antonelli idén az F2-ben fog debütálni a Prema csapatánál, és hatalmas várakozásokat fogalmaznak meg a szakértők és a szurkolók is a fiatal pilóta irányába, aki ezek alapján jó eséllyel pályázhat 2025-ben egy F1-es ülésre.

Watch: Bemutatkozott a Ferrari 2024-es F1-es autója

Arra is van esély, hogy a Mercedes helyett a Williamsnél kap majd lehetőséget Antonelli, ha fenn tudja tartani a kivételes teljesítményét, a csapatfőnök James Vowles ráadásul jól ismeri őt a mercedeses korszakából.

Azonban Vowles arra mutatott rá a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában, hogy náluk is vannak akadémisták, többek között az F2-es O’Sullivan és Colapinto, illetve az F3-as Browning, így egyáltalán nem magától értetődő, hogy beültetik Antonellit.

„Nincs kétségem afelől, hogy Kimi Forma-1-es ülést fog szerezni. Hihetetlenül jól teljesít a juniorsorozatokban. De ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül a Williamsnél lesz. Hiszek abban, hogy be kell fektetni a fiatalokba. Azonban az embereket az érdemeik alapján hozom a csapathoz. Elég szerencsés vagyok, hiszen van két juniorunk az F2-ben, és egy az F3-ban.”

„Sőt, lassan kitöltjük a ranglétrát, hiszen van egy juniorunk a FRECA-ban is, egy pedig az F4-ben, aki még az év vége előtt csatlakozik. Szóval kezdünk felépíteni egy programot a következő generációs versenyzők fejlesztésére.”

„Toto irigylésre méltó helyzetben van, az övék az egyik legjobb csapat a mezőnyben, és számos lehetőség áll rendelkezésére. Tehát mi úgy állunk hozzá a dologhoz, hogy megnézzük, mit hoz a jövő.”

„Alexnek a következő évre is van szerződése, nyilván Logant is szerződés köti hozzánk, ahogy a juniorjainkat is, szóval meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok a következő hat hónapban” – mondta Vowles.

A csapatfőnök azt is elmondta, hogy a lenyűgöző teljesítménye már korán látszott, hiába nehéz megítélni egy-egy pilóta potenciálját nagyon fiatalon:

„Amikor egy 11 éves juniort nézel, akkor még fogalmad sincs arról, hogy hihetetlen versenyző lesz-e, kiváló, jó vagy átlagos. Kiminél viszont már az F4-ben látni lehetett, hogy kivételesen jól fejlődik. Olyannyira, hogy megkérdőjeleztük, hogy nem történt-e valami más is” – tette hozzá a csapatfőnök.

Eközben a bahreini első tesztnap élő közvetítését itt követhetitek, míg a tesztnap délelőttjének összefoglalóját itt olvashatjátok.