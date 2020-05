A Williamsnek van elegendő forrása ahhoz, hogy befejezze a 2020-as F1-es szezont

A Williamsnek nincs más választása, új beruházókra van szüksége ahhoz, hogy legyen igazi jövője a csapatnak. A koronavírus okozta gazdasági válság miatt rettentő nehéz helyzetbe kerültek, és mint kiderült, a névadó szponzor azonnali hatállyal távozott.

Még több F1 hír: A Williams név akár teljesen el is tűnhet a Forma-1-ből

A lehetséges opciók között szerepel akár az egész társaság eladása is, ami azt is jelentheti, hogy eltűnik a Williams név a Forma-1-ből. Emellett kisebb vagy nagyobb befektetők is érkezhetnek, vagy egy többségi részvényes.

Claire Williams, a csapat helyettes főnöke szeretne megoldást találni a következő pár hónapban. „Szeretnénk mindezt lezárni a következő három-négy hónapon belül.” - idézte a The Race Williams lányát.

„Mindezt gyorsan szeretnénk megtenni a Forma-1-ben, és úgy érezzük, hogy tarthatjuk ezt az időkeretet, de az év hátralévő részében teljes mértékben megvan a finanszírozás az oldalunkon, hogy folytassuk a versenyzést, amikor visszatérhetünk a pályára.”

„Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a szükséges beruházást.” - mondta magabiztosan Williams, kizárva azt az opciót, hogy megszűnjenek létezni. Fontos hozzátenni, hogy a csapatnál nem voltak elbocsátások, és nem is tervezik azt, bár nyilvánvalóan vannak bizonyos költségcsökkentő intézkedések, amik segítenek.

A közelmúltban Claire Williams mindig azt mondta, a csapat nem eladó, de a lehetőség adott volt arra, hogy új befektetőket fogadjanak. A mostani helyzetben ez akár egy kétségbeesett keresést is jelenhet. „Nem hiszem, hogy erről lenne szó, és szerintem ez a helyes. Körültekintően járunk el.”

„A Williams családként mindig az F1-es csapatunkra helyezte a fő figyelmet. Nagyon is azt érzem, hogy a beruházás keresése ebben a szakaszban teljes mértékben összhangban áll azzal a filozófiával, mely szerint mindig meg kellett őriznünk a csapatunk jövőjét, megvédve az embereinket, akik nekünk dolgoznak.”