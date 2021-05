George Russell a 9. helyért támadta az imolai Emilia-Romagna Nagydíjon Valtteri Bottast, amikor a még félig vizes pályán elvesztette az irányítást az autója felett, és 300 km/h-s sebességnél a Mercedes oldalába csapódott.

Mindkét autó súlyosan megsérült, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke pedig arról beszélt, hogy Russellnek jobban át kellett volna gondolnia, hogy milyen autót, milyen körülmények között próbál megelőzni.

Wolff megjegyzései ellenére a Simon Roberts kijelentette, hogy Russell teljesen jogosan támadta meg Bottast:

„Nehéz helyzet, nemde?” kezdte Roberts az FIA pénteki sajtótájékoztatóján. „Nagyon jó helyzetben voltunk, önerőből. Pont az ő belső kamerás felvételét néztem a 18-as kanyartól kezdve, és nincsenek kétségeink afelől, hogy egyértelműen előzési pozícióban volt.”

„Nincsen semmi kivetnivalónk George kísérletében, szerintünk is helyesen cselekedett. Természetesen nem jött be, de utólag könnyebb kielemezni a kritikus pillanatokat. Jól gyorsított ki a 18-as kanyarból, ott volt DRS-sel a szélárnyéban, miért is ne támadt volna? Persze a pálya fele még vizes volt, de mint mondtam, utólag könnyű erről beszélni.”

Roberts elutasította azokat a kritikákat is, miszerint Russell túl agresszív volt:

„Nem hiszem, hogy annyira agresszív volt, nem tudom, mit néztek az emberek. Pont akkor az ő fedélzeti kameráját néztem, nálam nem ilyen egy agresszív előzési kísérlet.”

Roberts szerint a bahreini gyenge teljesítményük után Imolában pont a másik végletet ütötték meg, és még a vártnál is jobban teljesítettek, de bizakodó azzal kapcsolatban, hogy még lesznek olyan versenyek az évben, amikor mindkét autójukkal bejuthatnak a Q2-be, ami szerinte remekül növeli a morált a grove-i gyárban is.

„Nagyon örülök, hogy meg tudtuk mutatni azt, hogy igenis előreléptünk a télen, és nem csak a rajongóknak, hanem a gyárban dolgozóknak is remek érzés azt látni, hogy az autó képes arra, hogy a középmezőnyben legyen. Fantasztikus eredmény, hogy harcolhattunk a 9. helyért.”