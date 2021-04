A Williams vezérigazgatója elmondta, mivel nyűgözte le Räikkönen az F1-es karrierje előtt

Mint ismert, Kimi Raikkönen mindössze 23 formulaautós futammal a háta mögött kapott Forma-1-es szerződést a Saubernél, egy évvel később pedig már a McLaren autóját terelgethette Mika Häkkinen távozása miatt.

A Forma-1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben többek között Räikkönenről is megkérdezték a Williams vezérigazgatóját, Jost Capitót, aki akkoriban a Sauber ügyvezető igazgatójaként dolgozott.

„Kimi esetében egyértelmű volt, hogy egy kivételes versenyzőről van szó. Ezt már a kezdetektől éreztem, a kezdettől fogva hittem benne. Amikor a menedzsereivel beszéltem, azt mondták, hogy Kimi egy nagyon jó, fiatal finn versenyző, aki remek dolgokra lesz képes.”

„Miután ezt mondták, utánanéztem Kiminek. Kiderült, hogy slick gumikon tudott esős versenyeket nyerni, mert nem volt pénze esőgumikra. Amikor először érkezett meg a Sauber főhadiszállására, Hinwilbe, a szemébe néztem, és eldöntöttem, hogy ezt a srácot meg kell tartanunk” – mesélte Capito.

