A Williams végleg leállította az idei autó fejlesztését, cél a nyolcadik hely

Hat versennyel a szezon vége előtt a grove-i csapat jobb helyen áll, mint a korábbi években bármikor, hiszen két másik istállót is megelőznek. Ez annak köszönhető jelentős előrelépést tettek idénre, George Russell és Nicholas Latifi is szereztek már pontokat, a britnek pedig még dobogós helyezése is van.

Az Alfa Romeót és a Haast megelőzve a Williams elmondása szerint most a lényeg, hogy meg tudják tartani a jelenlegi helyezésüket.

„Miközben a 2021-es év belép az utolsó fázisába, már nem érkeznek új fejlesztések, és helyette az autó finomhangolására koncentrálunk, és a lehető legtöbbet akarjuk kihozni a meglévő csomagból” – mondta Dave Robson az istálló hétvégi előzetesében.

„Amerika már egy második hazai futamnak számít, és már várjuk, hogy vendégül láthassuk a kibővült williamses családunkat a Dorilton Capital személyében.” Az Amerikai Nagydíjat 2019 után rendezik meg ismét, és már nagyon várja mindenki az eseményt, amelyet még egyedibbé tehet az aszfaltcsík huplis természete.

George Russell is erre hívta fel a figyelmet: „A Circuit of the Americas egy elképesztő pálya, és az egész hétvége Texasban egy hihetetlenül jó élmény. Austin mindenképpen az egyik kedvenc városom, ahová ellátogatunk az év során, ezért is várom, hogy visszatérjek az Egyesült Államokba.”

„A COTA igazán karakteres, gyors és jó a ritmusa, miközben eléggé hepehupás is, ami egy újabb kihívást tesz hozzá az egészhez. Összességében már nagyon várom” – magyarázta a brit, aki múlt hétvégén már az országban tartózkodott, és Alex Albonnal látogatott el a Miami Dolphins NFL-meccsére.

