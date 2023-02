A Williams újonca izgatott a teszt miatt a „jó érzéseket” hozó bejáratást követően

A Williams istállója először csak az új festését mutatta be, majd pár nappal később már a valódi autóval hajtottak ki Silverstone-ban egy filmes nap keretében. Sargeant akkor ülhetett először az új versenygépben, melyet csütörtök délután már Bahreinben is tesztelhet majd.

„Nagyon izgatott vagyok a bahreini teszt miatt. Már a silverstone-i bejáratáson is jó érzéseket keltett bennem az autó. Várom már, hogy mélyebbre ássak abban, hogy mire képes, miközben persze minél jobban hozzá kell majd szoknom.”

„Bahreint szerencsére jól ismerem, így magabiztosan megyek bele a tesztbe. Ez remélhetőleg jó helyzetbe hoz majd minket az új idény megkezdése előtt. Megpróbáljuk majd úgy alakítani, hogy a mindenki által a tél folyamán elvégzett munka és erőfeszítés kifizetődjön.”

Ami egyébként a Williams teljes tesztbeosztását illeti, az első nap felosztott programja után pénteken végig az amerikai újonc ismerkedhet majd az FW45-tel, miközben a szombati nap teljes egészében Alex Alboné lesz.

Az autó bemutatása óta egyébként most már az újdonsült csapatfőnök, James Vowles is munkába állt Grove-ban, ennek pedig nagyon örül a brit-thai versenyző. „Jó itt lenni Bahreinben a teszt miatt, főleg tudván azt, hogy hivatalosan már James is munkába állt.”

„Elkezdődik a tényleges szezon, alkalmazkodnunk kell majd a körülményekhez, és mindkettőnknek csak másfél napja lesz az autóban. Ez nem sok, ezért proaktívnak kell lennünk, hogy az autót a lehető leggyorsabban a megfelelő tartományba hozzuk. Idén remélhetőleg jobb alapokról indulunk, de most persze még nehéz jósolgatni” – zárta gondolatát Albon.

Ami pedig Vowlest illeti, a tavaly még vele dolgozó George Russell szerint a korábbi csapata nem is választhatott volna jobb embert a feladatra.