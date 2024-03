A Williams új igazolása szinte a haját tépte a csapat munkája láttán

Fry, aki tavaly nyáron hagyta el az Alpine-t, hogy aztán novemberben csatlakozzon a Williamshez, kifejtette, az istálló 2024-es autójához sokkal később készültek el az alkatrészek, mint bármelyik korábbi csapatánál, vagyis például a Ferrarinál és a McLarennél.

A szakember viszont utalást tett arra is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek a csapaton belüli kultúra és folyamatok átformálására. „Az, ahogyan mi autót építünk, eléggé eltér a normálistól. És nem túl hatékony. Minden nagyon későn készül el. Én pedig hozzá vagyok szokva, hogy bizonyos, a teljesítményt kevésbé befolyásoló dolgok hamarabb készen vannak, de itt minden későn készül el.”

„Még sosem láttam hasonlót, és nem is akarom újra átélni. Abban is biztos vagyok, hogy James [Vowles] sem akar még egyszer ilyesmit!” Fryt még az is frusztrálta, hogy miközben az aerodinamikai elemek tervezése viszonylag hamar lezárult, de így is sok időbe telt, mire megtörtént a tényleges legyártásuk.

„Ez több szempontból is hátráltat téged. Elég hamar készen voltunk az aerodinamikai elemekkel, de mégis küszködtünk azok elkészítésével. Minden csak felhalmozódott, és hatalmas hegyekben álltak az elkészítésre váró alkatrészek. Ráadásul ez nem is hatékony a költségplafon szempontjából. Ez az egész a folyamatokon múlik, a kultúrán.”

„Okosabban kell gondolkoznunk a három szabálykönyv optimalizálásánál. Most már a pénzügyi oldalt is hatékonyabbá kell tenni. Ördögien drága, amit mi csináltunk, szóval jobb lenne ezt elkerülni a jövőben. Remélhetőleg nem is fog többet előfordulni. Jövőre már nem akarok ugyanerről beszélni!”

Vowles eközben elmondta, tavaly már sejtette, hogy gondok vannak a gyártási folyamatokkal, hiszen az FW45 fejlesztései is elég nyögvenyelősen készültek el. „Tavaly, amikor megérkeztem a csapathoz, már február 20-a volt, az autó már fizikai valójában létezett. Én tehát csak az évközi fejlesztések elkészülését láthattam, ami viszont közel sem olyan nagy falat, mint az autó megépítése.”

„Egy megépítésnél 20 ezer elem áll össze két hét alatt. Egy fejlesztés viszont, legyen az padlólemez, első szárny, hátsó szárny, sokkal jobban kontrollált. Így is egyértelmű jelei voltak azonban a problémáknak, de nem akkorák, mint télen.”

Ilyen időjárás várható Szaúd-Arábiában. A csapatok vajon gondban lesznek a meleg miatt?