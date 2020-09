A Williams új csapatfőnöke szerint nem lesznek senki B-csapata

A Williams pár hete jelentette be, hogy a csapat új kezekbe kerül, a Dorilton Capital nevű new yorki illetőségű befektetői csoport vásárolta meg a gárdát, amivel együtt a vezetőségben is komoly változások voltak.

Távozott ugyanis a névadó és az istállót évtizedek óta irányító Sir Frank Williams és a lánya, Claire, aki az utóbbi években vette át a gyeplőt. A csapatfőnöki székbe így az addig a forma-1-es műveletek ügyvezető igazgatójaként ismert Simon Roberts került, aki a RaceFansnek adott interjújában beszélt arról, hogyan alkalmazkodik az új tulajdonos a sorozat ügyes-bajos dolgaihoz:

„Teljesen új nekik a sportág, úgyhogy sok időt kellett velük töltenem, csak hogy segítsek nekik eligazodni az üzletben és hogy megértsük, milyen részletei vannak a dolognak. Nagyon, nagyon jó velük dolgozni, valóban kedves emberek, nagyon okosak és nyitott elméjüek. Többet nem is kívánhatnánk.”

„Hosszú távú terveik vannak a csapattal, nem leszünk egyről a kettőre élcsapat. Emellett pedig ésszel fogunk költekezni, mert ők sem csak úgy ülnek ott egy rakás pénzen, amit tenniük kell valahova. Hosszú távú befektetések lesznek a csapatban, de minden egyes elköltött fontot meg kell majd indokolni.”

Az már régóta tudott volt, hogy a koronavírus-járvány miatt a következő szezonra nagyjából ugyanazok az autók fognak átkerülni, mint eddig. Mennyire nagy blama ez a Williamsnek, akik most végre kilábaltak a pénzügyi válságból, és elkezdhetnének nagyobb elánnal dolgozni az autón?

„Nem nyavalygunk emiatt, nekünk eléggé tetszik a terv, hogy az árakat hozzuk lejjebb. A Dorilton realista, sokat kutattak, az elmúlt 10-12 évben csapatot vásárlókat vizsgálták és megnézték, a csapat megszerzésétől mennyi idő kell a világbajnokságokig, vagy futamgyőzelmekig és tudják, hogy ez nagy út.”

Az új csapatfőnököt arról is kérdezte a lap, hogy az új tulajdonosok mennyire szeretnék szorosan tartani a kapcsolatot a Mercedesszel: „Erről még nem beszéltünk a Doriltonnal, de tisztában vannak a csapatok közötti partnerségek előnyeivel és hátrányaival.”

„Motorbeszállítónkként persze nagyon közel vagyunk a Mercedeshez, hogy ezt a megállapodást meghosszabbítjuk-e, nos erről szólnak a következő megbeszéléseink a doriltonos srácokkal. Egyelőre erről nincs végső döntés.”

Végül, mi az esélye annak, hogy a Williams egy olyan technológiamegosztó szövetségre lépjen egy másik csapattal, mint teszi azt a Mercedes és a Racing Point, vagy a Ferrari és a Haas? A válasz egyértelmű: „Vizsgáljuk a lehetőséget, de a Dorilton ambíciói és hosszú távú terveibe sem fér bele, hogy bárkinek a B-csapata legyünk.”

