A Williams "több infót tömött" Colapintóba, "mint amennyit egy ember fel tud dolgozni"

A Williams akadémiájának versenyzője, Colapinto Logan Sargeant helyére ülhetett autóba az egymás után következő zandvoorti és monzai futam közötti váltással, így az Olasz Nagydíjon, mindössze egy szabadedzéssel a háta mögött mutatkozott be a Forma-1-ben. Mély vízbe került tehát a 21 éves argentin, aki a 2024-es idény utolsó kilenc versenyén szerepelhet, mielőtt átadja helyét Carlos Sainznak.

De a fiatal remekül úszott, miután egy, az időmérőn elkövetett hiba miatt csak a 18. helyről rajtolhatott, az F2-ből érkező pilóta hibátlan versennyel a 12. helyre jött fel, a verseny alatt végig közel maradva csapattársa, Alex Albon tempójához. Vowles a Motorsport.comnak így nyilatkozott:

„Az, hogy pár másodpercre végzett Alextől, aminek a deltája az első etapban született, miután nem jó helyről rajtolt, jó eredmény. Minden folyamatot, amit kellett, jól végzett el. A rajtnál nem veszített pozíciót, a kiállásnál jó munkát végzett.”

„Az időmérőn a hibájáig egy tizeden belül volt Alexhez képest. Ez az egyetlen hiba, amit igazából rá lehet kenni és anélkül szerintem egy pontért küzdhetett volna az első versenyén, szóval nagyon, nagyon elégedett vagyok mindennel, amit csinált és ahogy rákészült erre az alkalomra.”

Miután sok kritika érte, amiért egy teljesen újoncot választott a pontokért való küzdelemben, Vowles elmondta, öröm volt látnia, hogy Colapinto milyen összeszedetten és nyugodtan vágott neki az előtte álló hatalmas kihívásnak.

„Egyrészt azért őt tettük az autóba, mert képes hihetetlen nyomást is elviselni. Kell a természetes tehetség is, a gyorsaság, de ő nem igazán ingatható meg. Több infót tömtünk bele, mint amennyit egy ember fel tud dolgozni és ha őt kérdeznénk, ő is azt mondja, hogy túl sok volt. De ennek ellenére úgy állt hozzá, hogy így fogom ezt a dolgot megközelíteni, így tudok a legjobban teljesíteni és részben ezért ő van ott az autóban.”

Vowles elismerte, hogy Colapinto tapasztalatlansága ellene szólt, de úgy érezte, eleget látott a 21 éves pilóta végtelen szimulátoros munkája és érett silverstone-i Forma-1-es szereplése alatt, hogy megbízzon benne.

„Arra akarok kilyukadni, hogy gyorsabb, mint a legtöbben gondolnák. Az embernek ezt a saját szemével kell látnia. Az alapján, amit Silverstone-ban csinált, amit a szimulátorban csinál, ami persze nem mindig felel meg a valóságnak, de elég bizonyítékunk van, hogy lássuk, mire képes.”

„Hiszek a fiatalokba való befektetésben. Egyszer én is végeztem az egyetemen és valaki megbízott bennem. Ha a megfelelő egyénekbe fektet az ember, akiknek megfelelő támogatása van, meglepődik, mi mindent kaphat tőlük.”

Arra a kérdésre, mennyire reális elvárás a pontszerzés az újonctól, úgy felelt: „Azt mondanám, hogy minden okunk megvan a bizalomra, hogy Bakuban és Szingapúrban és a többi pályán jól fog teljesíteni. Szerintem most is pontokat szerezhetett volna, ha az időmérője jól sikerül.”

„Egy kicsit rajtunk is múlik. A megfelelő tempóban kell javítanunk az autón és jönnek még fejlesztések, melyek konkrétan a pontszerzők közé tolhatnak minket. Amikor az a csomag az autóra kerül, minden esélye meglesz a pontszerzésre a hátralévő futamokon. De hogy formálisabban válaszoljak a kérdésre, Bakuban is lesz esélye, de ehhez tökéletes hétvégére lenne szüksége és szerintem ez túl magas elvárás lenne tőle.”

