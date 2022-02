A Williams szívja a fogát, a "legrosszabbkor" szigorítják a költségsapkát

A költségvetési sapka bevezetése az utóbbi évek egyik legjelentősebb változása volt a Forma-1-ben. Míg 2021-ben a csapatoknak 145 millió dollárban kellett maximalizálniuk kiadásaikat - nem számítva az olyan tételeket, mint a versenyzők fizetése -, addig ezt a plafont 2022-re 140 millió dollárra, hozzávetőleg 123 millió euróra csökkentették.

Ez a törekvés persze kevésbé lehet "szimpatikus" az olyan gigászoknak, mint a Mercedes, a Red Bull vagy a Ferrari, akik jóval nagyobb büdzsével dolgoztak az elmúlt években, de a korlátozás egyértelmű célja, hogy szorosabb versenyt láthassanak a szurkolók és a lehető leginkább kiegyenlítődjenek az erőviszonyok.

Némileg meglepő lehet, hogy ezúttal olyan helyről érkezett kritika a költségvetési plafon szigorítása miatt, ahonnan nem feltétlenül vártuk. A Williamsnél ugyanis úgy érzik, többet fordíthatnának autójuk fejlesztésére, mint amennyit a szabályozás megenged.

Ennek hátterében természetesen a Dorilton Capital 2020-as szerepvállalása állhat, a cég ekkor vásárolta meg a Sir Frank Williams által alapított legendás csapatot, amelynek azóta megnövekedtek a pénzügyi forrásai. Jost Capito csapatfőnök is úgy véli, a lehető legrosszabbkor szigorodik a költségsapka.

„Nagyon nehéz megmondani, hogy mi történik idén, nem igaz? Úgy gondolom, a topcsapatokhoz képest mindig is az volt a problémánk, hogy nem álltak rendelkezésünkre a megfelelő források. A költségvetési plafon tavalyi bevezetése a mi beruházásainkat is korlátozta. Most mindenki nulláról indul egy új autóval. Nagyon nehéz megmondani, ki hol áll majd az elején“ - mondta Capito a Motorsportnak.

Ezzel együtt, látja a költségvetési plafon bevezetésének pozitív oldalát is. „Ez nem fogja azonnal kiegyenlíteni az erőviszonyokat, de úgy hiszem, hogy az évek során javulni fog a helyzet. Soha nem lesz mindenki teljesen egyenlő erősségű, de kiegyenlítődik a dolog. Ez a helyes út, ám egyben hatalmas kihívás is a Forma-1-es csapatok számára.“

A Williams látványos javuláson ment keresztül a tavalyi szezonban, miután 2020-ban pont nélkül zártak, tavaly George Russell révén egy dobogós helyezés is összejött a grove-i alakulatnak. Capito azonban tudja, az újabb szintlépés sokkal nehezebb lesz.

„Alig egy éve érkeztem a csapathoz. Az új autó fejlesztése akkor már megkezdődött és amikor a műszaki igazgatónk április végén csatlakozott, az új fejlesztések negyede már készen volt. Persze ezeken módosítottunk azóta. Teljes felelősséget vállalok az idei autóért és a csapatért egyaránt. Ahhoz azonban, hogy visszatérjünk arra a helyre, ahol a Williamsnek lennie kell, még hosszú út vezet. Nem lehet egy év alatt mindent megoldani, még ennél is többet kell tennünk.“

