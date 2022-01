A Williams rövid távon problémákra számít a szélcsatornás szabályok miatt

A lassabb csapatok felzárkóztatása érdekében hozták meg azt a szabályt, hogy a konstruktőri pontversenyben elfoglalt helyezés alapján használhatja mindenki a szélcsatornáját. Akik hátrébb végeztek, ők többet használhatják, ez pedig mindenképpen előnyt jelent.

A Williams a korábbi években rendre a bajnokság végén zárt, így 2021-ben például a referenciaérték 112,5 százalékában használhatták a szélcsatornát. A grove-iak tavaly azonban javultak, és a nyolcadik helyen végeztek, így ennek idén most meg fogják inni némileg a levét.

Ráadásul maguk a szabályok még tovább szigorodtak az előzőekhez képest, így a Williams még kevesebb időt kap a fejlesztésre, mint amennyit mondjuk tavaly kapott volna, ha előtte ugyanúgy a nyolcadik helyen végeznek.

Még több F1 hír: A Honda szerint van hasonlóság a 2009-es Brawn GP és a Red Bull autóinak fejlesztésében

Ezt persze némileg kompenzálja az, hogy az előkelőbb helyezés mellé több pénz is jár nekik, de Robson összességében úgy gondolja, a változások hátrányba fogják hozni őket 2022 elején, de idővel majd túljutnak a nehézségeken.

„Természetesen azt szeretnéd, hogy a lehető legtöbbet tesztelhess a szélcsatornában, és minél többet használhasd a CFD-t is. Ez viszont most azt eredményezi, hogy kicsivel okosabban kell beosztani az időnket” – idézi a mérnök szavait a Motorsport-total.com.

„Hatékonyabban is kell kiválasztanod, hogy mely elemeket szeretnéd letesztelni, tehát sok múlik a tervezésen. Most el kell fogadnunk a helyzetünket, de ezáltal jobbá is válunk. Rövid távon problémás lehet, de hosszú távon jobbá tesz majd minket.”

Gasly szerint Cunodát talán meglepte, hogy milyen erős az F1 mezőnye