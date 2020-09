A Williams pilótái „szomorú napnak” nevezték a mait

A múlt héten jelentették be, hogy a Williamst megvette a Dorilton Capital, most pedig az vált hivatalossá, hogy a Williams család elhagyja a csapatot a most hétvégi Olasz Nagydíjat követően.

A csapat alapítója, Sir Frank Williams, valamint a helyettes csapatfőnök, Claire Williams számára is egy hosszú korszak zárul le ezzel a Forma–1-ben, miután a Dorilton egyfajta stratégiai elemzést hajtott végre.

A Williams pilótái, Russell és Latifi ma reggel tudták meg a híreket, és mindketten szomorúságukat fejezték ki a család kilépése kapcsán. „Ez nyilván egy szomorú nap számunkra” – kezdte Russell.

„Személy szerint azért is, mert Frank és Claire adta meg nekem az első lehetőséget az F1-ben. Ezért pedig nagy köszönöttel és hálával tartozom nekik, és örülök, hogy ennek az elképesztő és tekintélyes alakulatnak lehetek a tagja már két éve.”

„Szomorú látni, hogy a Williams család távozik a sportágból, de a történelmük ettől még fennmarad. Továbbra is Williams Racingként versenyzünk majd, és ugyanúgy harcolni fogunk, valamint képviseljük majd a család nevét.”

Latifi elmondta, hogy őt meglepte, hogy a Williams család ilyen hirtelen hagyja el a sportágat. „Mindenképpen sokkolt kicsit a ma reggeli hír. Amikor jött a bejelentés, hogy eladták a csapatot, akkor mindenképpen ott volt valahol a fejemben, hogy bekövetkezhet ez a forgatókönyv.”

„Én még nem vagyok túl az első teljes szezonomon a Forma–1-ben, de már tavaly óta a csapattal dolgozom és a család része vagyok. Természetesen nagyon különleges, ahogy George is mondta, hiszen Claire és Frank adta meg nekem is az első lehetőséget, hogy kipróbálhassam magam a sorozatban.”

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Mindig emlékezni fogok arra, hogy a Williamsnél kezdtem meg az utat. Számos versenyzőnek adták meg az első lehetőséget. Az itt ápolt kultúra a továbbiakban is megmarad. Ez olyasmi, ami nem fog csak úgy eltűnni attól, hogy Claire és a család elhagyja a sportágat” – mondta Latifi.

A Williams még nem jelentette be, hogy a monzai futam után ki fogja majd átvenni a csapat napi irányítását, de Russell magabiztos volt abban, hogy jó kezekbe kerül az alakulat. „Claire-nek és a Williams családnak rengeteget jelent ez a csapat, többet, mint bárki másnak. Nem adták volna el egy cégnek, ha nem hitték volna úgy, hogy a csapat érdekeit képviselik ezzel.”

„Én nyugodt vagyok a helyzetet illetően, tudván, hogy ha Claire és a család boldog a döntéssel, akkor az azt jelenti, hogy a csapat legjobb érdekeit tartják szem előtt.” Russell azt is elmondta, hogy az új csapatfőnök nem feltétlenül kell, hogy F1-es tapasztalattal rendelkezzen, és Toto Wolffot hozta fel jó példaként erre.

„Ha megnézzük Toto példáját, neki volt egy kicsi motorsportos tapasztalata, de nem volt túlságosan sok F1-es tapasztalata. Megérkezett, és szerintem nem teljesített valami rosszul. Nem hinném, hogy óriási szerepe lenne ennek” – utalt Russell a sportágban szerzett előzetes tapasztalatokra.

