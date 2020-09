A Williams pilótái reálisan gondolkodnak a fordított rajtrácsról

Mióta Gasly megnyerte az Olasz Nagydíjat, sokan, köztük Ross Brawn is, ismét elővették a fordított rajtrácsos szombati futamok ötletét. Ez azt jelentené, hogy a pilóták a bajnokság állásának fordított sorrendjében rajtolnának el, a futam végeredménye pedig a vasárnapi viadal rajtsorrendjéről döntene.

George Russell az év korábbi szakaszában nem volt elájulva ettől, hiszen elmondta, hogy ő amúgy is „idiótának tűnne”, amikor a lassabb Williamsét sorra megelőznék az erősebb riválisok. Véleménye azóta sem változott.

„Igen, én ellene vagyok, hogy őszinte legyek. A tény az, hogy mi ülünk a mezőny leglassabb autójában, vagy az egyik leglassabban, és megennének minket élve. Őrülten próbálnánk védekezni, hogy feltartsuk a gyorsabb autókat.”

„Versenyzőként kicsit hülyének tűnnél, mivel olyan srácok ellen mész, kiknek autója sokkal-sokkal gyorsabb, mint a tiéd, akik tíz méterrel később tudnak fékezni egy kanyarba menet, és akik már nagyon messziről be tudnak vetődni melléd.”

„Ha az egyik legjobb autóban ülnék, akkor szeretném, mivel akkor hősnek is tűnhetnék, mérföldekről bevetődve a többiek mellé, csak azért, mert jobb az autóm. Vegyes érzéseim vannak. Tudom, hogy talán szerezhetnénk pár pontot vagy egy jó eredményt a fordított rajtrácsnak köszönhetően.”

„A mi imázsunk érdekében, és nemcsak az enyém és Nicholasé érdekében, de a Haasnál és Alfa Romeónál versenyzők miatt is mondom, hogy esélytelen olyan autók ellen küzdeni, amelyek sokkal gyorsabbak a tiédnél. Én így látom ezt a kérdés.”

Russell véleménye tehát nem sokat változott az utóbbi hónapokban, és Olaszországban is láthattuk, hogy mi a gond ezzel a szisztémával.

Ugyan Gasly szépen megtartotta első helyét, de Kimi Räikkönen, aki a második rajtot követően még a második helyen is állt, szép lassan elkezdett visszacsúszni, és mindenki simán felfalta őt, végül pedig csak a 13. helyen ért célba a gyengébb Alfájával.

Nicholas Latifi, Williams Racing walks the track Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Nicholas Latifi véleménye is hasonló, mint csapattársáé. „Nekem is vegyesek az érzéseim. Szerintem ez valamennyit elvesz az F1 DNS-éből, és a versenyzéséből is, hogy mindig a leggyorsabbak indulhatnak elölről.”

„Én csak akkor támogatnám, ha nem a főversenyről lenne szó. Az F2-ben és az F3-ban ott van a főfutam, majd pedig van egy sprintverseny, ahol fordított a rajtrács, és ezáltal élvezetesebb az egész, mivel nyilván nagyobb az esélyed a pontszerzésre.”

„Ahogy George is mondta, amikor a futam így felborul, mint Monzában, akkor az nagy izgalmakat generál, és lehetőséget ad számos embernek, ami jó a nézők szemszögéből. Ugyanakkor, ha mindig ilyen futamaink lennének, akkor nem lennének azok az eredmények kissé felvizezettek a fordított sorrend miatt? – tette fel a kérdést Latifi.

„Persze jó volt, nemcsak a múlt hétvégén, de tavaly Brazíliában is, ahol mások álltak a dobogóra, mint általában. Amikor ezek olykor megtörténnek, akkor az nagy figyelmet kap, az pedig jót tesz a sportnak, valamint a lehetőséget kihasználó srácoknak. Ha viszont minden versenyen ez van, az már nem biztos, hogy annyira kecsegtető. Ezek csak az én gondolataim.”

