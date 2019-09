A Williams pilótái egyetértenek: az év legnehezebb napja

Bár a Williamsek a két szabadedzésen is három másodpercre voltak az élmenőtől, nem olyan egyértelműen voltak ők a leggyengébbek, mint általában. Az első gyakorláson Kubica két (bár ezek közül az egyik a meghibásodó Ferrarival Leclerc volt), a másodikon Russell egy autót tudott megelőzni csapattársán kívül. Belülről azonban az ifjú pilóta – elsősorban a szürkületi körülmények miatt - sokkal keményebbnek látta a dolgokat:

„Viszonylag kényelmes volt a pálya, jó érzés volt az autóban ülni. Úgy érzem a kemény keveréken volt több tapadás, azokon jobban lehetett nyomni. A pálya javulása is elég drasztikus volt, az elsőről a második menetre két és fél másodpercet gyorsult. Remélhetőleg ezt kihasználva egy jól időzített és kivitelezett körrel átcsusszanhatunk a Q2-be, ki tudja. Határozottan a mai volt a legnehezebb nap, amelyet versenyautóban töltöttem, de amúgy minden rendben volt, várom már a vasárnapi kihívást. Nem tudom, hogy mennyire volt ebben köze a szürkületnek, normál körülmények között még nem versenyeztem itt. - mondta Russell az időmérő előtt.

A fiatal versenyző a csapatot év végén elhagyó Robert Kubicáról is mondott pár kedves szót:

„Emberként határozottan hiányozni fog Robert, nagyon jól kijöttünk. A versenyektől eltekintve azért elég jól szórakoztunk. Ez az ő döntése, ő úgy érezte, így lesz jó, én ezt tiszteletben tartom, és a legjobbakat kívánom neki.”

Az emlegetett lengyel pilóta, akinek az első szabadedzés sikerült jobban, szintén nem találta könnyűnek a mai gyakorlásokat:

„Igen, valószínűleg ez volt a legkeményebb napom, mióta visszatértem. Viszont most nem kisebb rajtam a nyomás, mint azelőtt volt, hogy bejelentettem a távozásomat, és most is ugyanúgy élvezem a dolgot, mint előtte. Persze attól még kemény dió az, ami előttünk áll, de mindent megteszünk, amit tudunk, én pedig végzem a munkámat.”

