A Williams név akár teljesen el is tűnhet a Forma-1-ből

A Williams péntek reggel hivatalosan is bejelentette, hogy befektetőket, és története során először vásárlókat is keres a csapathoz. Sir Frank Williams csapata az utolsó privát, családi alapon működő Forma-1-es csapat, és a részvények 52.3%-nak továbbra is ő a tulajdonosa.

Bár minden Forma-1-es rajongó azt szeretné, ha a Williams név egy esetleges eladás esetén is megmaradna a Forma-1-ben, Claire Williams elárulta, hogy ezt semmi, és ők sem tudják garantálni.

„Túl korai még azon gondolkodni, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz a csapat neve a jövőben” – nyilatkozta Claire, a csapat helyettes vezetője a különböző sajtóorgánumok számára tartott sajtótájékoztatón, számolt be a SoyMotor.com.

„Szerinem a Williams család azt szeretné, ha a vezetéknevünk továbbra is a Forma-1-ben maradna. Ez (az egész helyzetre utalt) nem jelenti azt sem, hogy ez a csapat ne maradna a Forma-1-ben. Számunkra ez a jövőnk biztosításáról szól, és arról, hogy sikeresek legyünk a jövőben is.”

Claire Williams azt is elárulta, hogy a felszerelésük, gyáruk, csapatuk részleges, vagy teljes kiárusítása mellett azért döntöttek, hogy a csapat minél jobb pozícióban legyen a Forma-1 2022-ben kezdődő következő korszakában.

A Williams már a koronavírus-járvány kezdetekor felvett egy 56 millió eurós kölcsönt pilótájuknak, Nicholas Latifinek az édesapjától, Michael Latifitől, aki jelzálogként a csapat teljes gyárát is megkaphatja. Igen valószínű, hogy a csapat részleges, vagy teljes átvételéhez a legjobb pozícióban most is a kanadai üzletember van, akinek 10%-os részesedése van a McLarenben is.

„Nem lehet egy okra visszavezetni ezt a döntést. Már az elmúlt hónapokban is tettünk lépéseket, hogy biztosítsuk azt, hogy a Williams a lehető legjobb pénzügyi helyzetben legyen, és ez csak egy újabb lépés ebben a folyamatban.”

Message for Frank Williams on the side of the Williams FW42 Fotó készítője: Giorgio Piola

Claire Williams is tisztában van azzal, hogy apja, Frank Williams mindig is ellenezte a gyár, a csapat eladását, de hangsúlyozta, hogy ez az egyetlen lehetőségük van jelenleg a túlélésre.

„Frank mindig is mindent úgy csinált, hogy a csapatot, a vállalkozást, a munkavállalókat helyezte előtérbe, és most mi is pontosan ezt tesszük.”

„Frank másik kívánsága mindig az volt, hogy legyen versenyképes a csapat, és ez a másik ok, amiatt új befektetőket keresünk, azzal a céllal, hogy előnyt kovácsoljunk az új szabályokból, és a lehető legjobb helyzetben legyünk ahhoz, hogy ismét sikeres legyen a csapat. Végül is, ez az, ami a legfontosabb számunkra.”

