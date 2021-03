A Williams nem fogja feláldozni identitását az „utolsó csepp szponzorpénzért”

Múlt héten mutatták be az FW43B elnevezésű idei autójukat, amelyen egy jelentősen megújult festés látható, a fő irányvonalat pedig a kék, a fehér és a sárga szín adja. A képeken azonban az is látható volt, hogy jelentősen kevesebb szponzormatrica van az autón, mint korábban.

Ez a döntés azonban szándékos volt, fejtette ki Jost Capito, a csapat új ügyvezetője, mivel a csapat a saját identitását szerette volna megerősíteni, valamint megmutatni, hogy az új tulajdonos, a Dorilton mennyire elkötelezett a projekt iránt.

„Ez egy betekintést ad az új irányvonalba és a hosszabb távú ambícióinkba, továbbá azt is megmutatja, hogy a Williams-márka lesz a középpontban a jövőben. A Williams Racing az egyik leghíresebb és leginkább felismerhető név az F1-ben, sőt a motorsport világában is, és szerintünk ez az egyik legértékesebb tulajdonunk.”

„A következő hónapokban láthatják majd, hogy miként visszük tovább és fektetünk a Williamsbe hosszú távon. Ezt a megközelítést a Dorilton teljes mértékben támogatja, és ez jelenti a prioritást az utolsó csepp szponzorpénz megszerzése helyett. Olyan partnerekkel fogunk dolgozni, akik osztják ezt a szemléletet” – magyarázta Capito.

„Az új tulajdonosok és a jövőbeli stratégiánk máris vonzza a partnereket, a megbeszélések pedig már zajlanak. Még túl korai lenne erről beszélni, de idővel lesznek majd bejelentéseink.” Az amerikai Dorilton még múlt augusztusban vette át teljesen a Williamst, ezzel pedig biztosítottá váltak a csapat pénzügyei.

A grove-i alakulat az utóbbi három évben az utolsó helyen zárt a konstruktőrök között, de 2020-ban már sokat javult a formájuk, így ez lökést adhat nekik az idei szezon kezdetén. Capito elmondta, hogy a Dorilton miként támogatja a Williams szükséges bővítését, még az ő elvárásait is felülmúlva.

„Megerősíthetem, hogy a Dorilton már most rengeteget fektetett be, és továbbra is ezt fogják tenni. Ha előállunk lehetséges teljesítményjavítási intézkedésekkel, megmutatjuk, hogy mit tudunk elérni, akkor a Dorilton teljes támogatását megkapjuk, ez pedig fantasztikus.”

„Ez még annál is jobb, mint amire számítottam, amikor elfogadtam ezt a pozíciót. Fel fogjuk tárni majd azokat a területeket, ahol még rengeteg tér van a fejlődésre” – zárta gondolatát a német szakember.

