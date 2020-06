A Williams nagyon bízik a McLaren volt gurujában, aki szabad kezet kap

Simon Roberts egy igen nagy név az F1-ben. Hosszú időt töltött el a McLarennél, de most már a Williams sikereiért kell harcolnia. Ez talán pályafutása legnagyobb kihívása is, mivel a brit világbajnok istálló, mely legutóbb 1997-ben ünnepelt bajnoki címet, mélyre került.

Még több F1 hír: Akár Kína is két futamot rendezhet a Forma-1-ben a 2020-as szezonban

A Williams hivatalosan is befektetőket keres, és az is az opciók között szerepelhet, hogy új tulajdonost kap az istálló. Toto Wolff, aki 2012-ben a Mercedesszel kötött megállapodása miatt eladta a 30%-át a Williamsnél. Nemrég 5%-ot vásárolt Grove-ban, közvetlen azután, hogy az Aston Martinnál is részvényes lett.

Claire Williams, a Williams helyettes főnöke azt mondja, hogy Roberts nagyon nagy értéket képvisel számukra, és az érkezése lehetővé teszi azt, hogy a szerkezet stabillá váljon, és ezen a területen is meginduljanak fölfelé.

„Simon egy fantasztikus adalék lesz a csapatunk számára. Nagyon izgatottak vagyunk miatta. Nyilvánvalóan egy kiváló háttérrel rendelkezik, és feladata részeként koordinálja a műszaki és műveleti feladatokat.” - mondta Williams.

„Ez a fajta szerep izgatottá tesz bennünket, és úgy véljük, hogy Simon valóban nagyszerű munkát fog végezni. Műszaki oldalon is megerősítettük a csapatot, miután tavaly ezen dolgoztunk. David Warner lett a vezető tervezőnk, míg John Carter, aki a Renault-tól került hozzánk, főtervező helyettesként fog dolgozni.”

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Nagyon keményen dolgoztunk a műszaki oldal átalakításán, és számunkra Simon érkezése jelenti a munka végét. Szóval ez a szerkezet jelenleg olyan, mint amire mindig is vágytunk. Nagyon elégedettek vagyunk vele, és hagyjuk, hogy a saját belátása szerint játssza ezt a játékot.”

„Úgy véljük, hogy ez jó munkát fog eredményezni, így jelenleg nincs tervünk arra vonatkozólag, hogy további embereket hozzunk az üzlet mérnöki oldalára.” - mondta Williams, aki szerint a további pénzeszközök segíthetik az alkalmazottak számának növelését, azokon a területeken, ahol a teljesítmény dominál.

„Ha pénzt adsz egy F1-es csapatnak, akkor azt azonnal elkölti. Ha ezt teszed a mérnökökkel, akkor még gyorsabban fognak költekezni, és még többet akarnak. A befektetéseinkkel azonban azt akarjuk elérni, hogy versenyképesek legyünk. Szóval ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy be kell fektetnünk az infrastruktúrába.”

„Nem feltétlen egy magas rangú személyzeti befektetésen kell gondolkodnunk. Azt hiszem, ehhez megvannak a megfelelő embereink. Azt a kérdést fogjuk megvizsgálni, hogy szükséges-e még több embert állítunk ebbe a sorban, de vannak terveink. Nem akarok részletesebben belemenni ezekbe a dolgokba, ugyanakkor elmondhatok, hogy ezekre a területekre fogjuk felhasználni a befektetéseket.”