A Williams mégsem csatlakozik a Ferrarihoz és a Renault-hoz

Múlt hét pénteken érkezett meg az ítélet a Racing Point ügyében: az FIA a konstruktőri pontversenyben 15 pontot vett el a silverstone-i bázisú alakulattól, emellett 400 ezer eurós büntetést határoztak meg, mivel illegálisnak minősítették a hátsó fékhűtőik tervezési folyamatát.

A Racing Point korábban a Mercedestől vásárolta a fékhűtőket, időközben azonban a listázott alkatrészek közé került a fékhűtő. Az ítélethez hozzátartozott az is, hogy a Racing Point a szezon további részében is használhatja a jelenlegi fékhűtőjét, ennek pedig számos csapat nem örül, hiszen szerintük túl elnéző ítélet született.

A Williams, a McLaren, a Renault és a Ferrari értesítette az FIA-t a fellebbezési szándékáról, az FIA pedig 96 órát adott a fellebbezés benyújtására. A Racing Point is szeretne fellebbezni, hogy tisztázza a nevét, és hogy harcoljon a szankciók ellen.

A Ferrari és a Renault még csütörtök este megerősítette, hogy fellebbeznek, azonban a McLaren visszalépett. Most pedig a Williams is bejelentette, hogy nem nyújtanak be hivatalos fellebbezést.

„Alapos megfontolást követően a Williams úgy döntött, hogy nem nyújt be hivatalos fellebbezést.” – kezdődik a csapat közleménye.

George Russell, Williams FW43, Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Úgy hisszük, hogy az FIA döntése, miszerint betiltják az átfogó autómásolást 2021-től, választ ad a legnagyobb aggályunkra, és megerősíti a sporton belüli konstruktőrök szerepét és felelősségét, ami alapvető fontosságú a Forma-1 DNS-ének és a Williams alapelveinek szempontjából.”

Az FIA már korábban megerősítette, hogy a 2021-es idényre változtatni fog a szabályain, hogy ne lehessenek „másolt tervezésű” autók.

